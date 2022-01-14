Microsoft Defender портируют на Android и macOS

Microsoft Defender портируют на Android и macOS

Microsoft разрабатывает ПО не только для собственной ОС Windows, но и для других популярных платформ, включая Android и macOS. В описании предварительной версии Defender в магазине Microsoft Store появилось упоминание двух этих систем.

Источник изображения: twitter.com/ALumia_Italia

В Microsoft Store есть предварительная версия Microsoft Defender Preview, издателем которой указана Microsoft. В описании программы говорится: «Безопасность, упрощённая. Microsoft Defender — ваша личная защита от цифровых угроз. Защитите свои устройства на [разных] операционных системах, включая Windows, macOS и Android». Windows Defender — антивирусная программа для ПК под управлением Windows, которая превратилась из весьма посредственного продукта в одно из лучших решений на рынке. А Microsoft, похоже, хочет повторить её успех на других платформах.

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— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 11, 2022

Итальянское издание Aggiornamenti Lumia опубликовало промо-слайды Defender, на которых указано, что программа сможет использоваться для сканирования файлов на компьютерах Mac и мобильных устройствах Android. На слайдах также указана функция «Веб-защита» — она, возможно, указывает на то, что антивирус также будет сканировать веб-страницы и оценивать их безопасность.

Многие продукты и сервисы Microsoft уже доступны на разных платформах: на Android есть Bing, Edge, Office и корпоративный мессенджер Teams. Для macOS также доступен пакет Office. Поэтому не исключено, что кроссплатформенным станет и фирменный антивирус.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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