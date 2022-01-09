Недавнее обновление нарушает работоспособность браузера Google Chrome для iOS

По сообщениям сетевых источников, недавнее обновление браузера Google Chrome для платформы iOS нарушает работоспособность приложения. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей, которые появились на форумах Google и в сообществе Reddit.

Источник изображения: cincodias.elpais.com

Согласно имеющимся данным, после установки обновления для iOS-версии Chrome приложение начинает работать нестабильно. Перезагрузка устройства и переустановка браузера не помогают решить проблему. Ошибка в работе Chrome проявляется в том, что приложение попросту зависает и пользователи не могут с его помощью просматривать веб-страницы. Сообщается, что в некоторых случаях исправить ситуацию помогает очистка кеша браузера, но далеко не всегда можно успеть это сделать, поскольку обозреватель может зависнуть всего через несколько секунд после запуска.

Источник отмечает, что проблема с зависанием воспроизводится на iPhone, работающих под управлением iOS 15.3, при использовании Chrome 97. При этом более ранние версии приложения на этом же устройстве функционируют нормально. На iPhone с iOS 15.2 никакие проблемы в работе Chrome не наблюдались даже после удаления и повторной загрузки новой версии обозревателя.

Вероятнее всего, для решения упомянутой проблемы Google выпустит внеплановое обновление, но когда это произойдёт, пока неизвестно. Пользователям, которые используют на своих iPhone браузер Chrome , рекомендуется воздержаться от обновления приложения до тех пор, пока баг не будет исправлен.



