В приложении «Фотографии» для Windows 11 появился обновлённый редактор

Несколько дней назад Microsoft выпустила обновление для приложения «Фотографии» в Windows 11, вместе с которым пользователям стал доступен существенно переработанный фоторедактор. Упомянутое обновление могут загрузить пользователи стабильных версий Windows 11, используя для этого Microsoft Store.

Источник изображений: XDA-Developers

На момент анонса обновлённого приложения «Фотографии» для Windows 11, его возможности в плане редактирования изображений фактически совпадали с версией программного продукта для Windows 10. Теперь же Microsoft внедряет в значительной степени переработанный пользовательский интерфейс, имеющий ряд нововведений в плане доступных функций.

Заметить нововведения можно сразу после нажатия кнопки «Изменить изображение». Например, инструмент обрезки теперь отображается под изображением, а не с боку от него, как это было прежде. Кроме того, отразить снимок теперь можно не только по горизонтали, но и по вертикали. Инструмент кадрирования также был улучшен, теперь он сразу позволяет выбрать альбомную или портретную ориентацию на этапе указания соотношения сторон. В процессе выбора области кадрирования пользователь теперь может видеть, какого разрешения будет изображение после применения изменений.

При редактировании картинок с прозрачным фоном пользователи будут видеть стандартный клетчатый фон. Все элементы вкладки «Коррекция» теперь вынесены на боковую панель. Это означает, что пользователю больше не нужно взаимодействовать с дополнительными меню, чтобы получить доступ к некоторым инструментам коррекции. Появились дополнительные фильтры, но при этом из приложения исчезли инструменты точечного исправления и устранения эффекта красных глаз. Возможно, в дальнейшем Microsoft устранит этот недочёт.

Инструмент рисования на изображениях теперь находится на вкладке «Разметка». Раньше рисование являлось отдельным режимом и пользователю требовалось сначала сохранить ранее внесённые изменения, чтобы приступить к рисованию. Теперь же дорисовать что-либо на изображениях будет проще.



