HPE случайно удалила 77 Тбайт данных с суперкомпьютера университета Киото

Пользователи суперкомпьютера Киотского университета лишились 77 Тбайт информации из-за сбоя в работе системы резервного копирования, который произошёл по вине японского подразделения HPE. Из-за ошибки было потеряны данные за 1,5 дня работы — более 34 млн файлов. В результате инцидента пострадали данные 14 групп пользователей, для четырёх из которых информация утеряна безвозвратно. Сбой произошёл ещё две недели назад, а вчера администрация университета опубликовала сообщение, в котором раскрыла детали произошедшего и принесла глубокие извинения пользователям за неудобство и возможный ущерб. Ошибка, судя по всему, произошла из-за невнимательности при обновлении bash-скрипта, участвующего в процессе резервного копирования и удаляющего журналы старше 10 дней.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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HPE случайно удалила 77 Тбайт данных с суперкомпьютера университета Киото
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