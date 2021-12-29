Илон Маск сообщил, кого считает создателем биткоина

Илон Маск сообщил, кого считает создателем биткоина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) заявил, что создателем биткоина является математик, ещё в 1998 году представивший алгоритм «bit gold», на основе которого могла быть создана децентрализованная цифровая валюта.

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Своими соображениями Маск поделился в ходе подкаста Лекса Фридмана (Lex Fridman) — бизнесмен отверг утверждения, что это он является создателем биткоина и скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). По мнению Маска, создателем проекта может являться математик Ник Сабо (Nick Szabo). Ещё в 1998 году учёный представил проект децентрализованной цифровой валюты «bit gold». Проект не был реализован на практике, но сейчас его называют предшественником биткоина. Некоторые исследователи ранее пытались доказать, что под псевдонимом Сатоши Накамото скрывается именно Сабо, однако учёный отверг эти домыслы.

Подозрениями о том, что создателем биткоина является Илон Маск, поделился накануне Сахил Гупта (Sahil Gupta), бывший сотрудник компаний SpaceX и Tesla. В 2017 году он общался с представителем Маска по поводу трудоустройства, и в ходе разговора задал ему вопрос, является ли Маск разработчиком биткоина, на что после 15-секундного молчания получил ответ: «Ну, что я могу сказать?». По мнению Гупты, это является подтверждением того, что Маск является автором проекта. Кроме того, уверен бывший сотрудник компании, у главы Tesla есть необходимые ресурсы, знания и мотивация для разработки технологии криптовалюты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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