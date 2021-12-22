Обновление BIOS нарушило работоспособность ПК и ноутбуков Dell

Стало известно, что недавнее обновление BIOS для компьютеров и ноутбуков Dell нарушает работоспособность некоторых моделей устройств компании. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей, которые поспешили с установкой соответствующих обновлений.

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Согласно имеющимся данным, проблема затрагивает настольные компьютеры Dell Inspiron 5680 и Alienware Aurora R8, а также ноутбуки Dell Latitude 5320 и Latitude 5520. В некоторых случаях обновление BIOS приводит к тому, что при включении устройств начинают вращаться кулеры, но дальше ничего не происходит. Также обновление может приводить к появлению синих экранов смерти (BSOD) на этапе загрузки и цикличным перезагрузкам устройства.

Предполагается, что проблемными являются версии BIOS 1.0.18 и 2.8.0 для компьютеров Aurora и Inspiron соответственно, а также версия 1.14.3 для ноутбуков Latitude. Это следует из пользовательских обращений, которые появились на форуме поддержки Dell и в разных сообществах, таких как Reddit.

В настоящее время исправить проблему с загрузкой устройств Dell после обновления BIOS можно лишь путём возврата к использованию одной из предыдущих версий программного обеспечения. Представители Dell пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу, но компания приостановила распространение новых версий прошивок BIOS. Очевидно, в настоящее время Dell занята созданием соответствующих исправлений, после чего пользователям вновь станут доступны обновления микропрограммного обеспечения.



