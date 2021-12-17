Google похоронила панель Google Toolbar для Internet Explorer спустя 21 год после запуска

Google похоронила панель Google Toolbar для Internet Explorer спустя 21 год после запуска

21 год назад Google выпустила для браузера Internet Explorer панель инструментов, призванную упростить поиск в интернете. Продукт, о котором сегодня мало кто помнит, сегодня прекратил своё существование — Google заявила, что панель больше недоступна для установки пользователями Internet Explorer.

Источник изображений: The Verge

Вместо использования Google Toolbar, поисковый гигант рекомендует установить браузер Chrome. Напомним, что в панель была интегрирована поисковая строка, что очень упрощало сёрфинг в интернете пользователям в начале тысячелетия. Позже Google Toolbar была дополнена рядом других функций, включая счётчик новых уведомлений из ныне закрытой соцсети Google+ и ссылки для доступа к большинству сервисов поискового гиганта.

Google похоронила панель Google Toolbar для Internet Explorer спустя 21 год после запуска

Напомним, Microsoft намерена полностью отказаться от Internet Explorer. Поддержка браузера окончательно прекратиться летом 2022 года, хотя большинство продуктов Microsoft не поддерживает его уже некоторое время.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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