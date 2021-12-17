Google похоронила панель Google Toolbar для Internet Explorer спустя 21 год после запуска

21 год назад Google выпустила для браузера Internet Explorer панель инструментов, призванную упростить поиск в интернете. Продукт, о котором сегодня мало кто помнит, сегодня прекратил своё существование — Google заявила, что панель больше недоступна для установки пользователями Internet Explorer.

Источник изображений: The Verge

Вместо использования Google Toolbar, поисковый гигант рекомендует установить браузер Chrome . Напомним, что в панель была интегрирована поисковая строка, что очень упрощало сёрфинг в интернете пользователям в начале тысячелетия. Позже Google Toolbar была дополнена рядом других функций, включая счётчик новых уведомлений из ныне закрытой соцсети Google+ и ссылки для доступа к большинству сервисов поискового гиганта.

Напомним, Microsoft намерена полностью отказаться от Internet Explorer. Поддержка браузера окончательно прекратиться летом 2022 года, хотя большинство продуктов Microsoft не поддерживает его уже некоторое время.



