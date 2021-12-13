Скрытые функции браузера Google Chrome, о которых не знают многие пользователи
Google Chrome остается уже долгое время самым популярным браузером в Украине. Однако, не все пользователи знакомы с полным функционалом браузера и теми опциями, которые они могут использовать для более удобной работы ежедневно.
Клавиша Play/Pause
Кнопка активации/приостановки в Google Chrome спрятана за флажком под названием Global Media Controls. Ее основная миссия – поиск конкретного музыкального трека на панели воспроизведения композиций.
Параллельная загрузка
Данная опция предназначена для ускорения "заливки" файлов на девайс за счет активации нескольких соединений к серверу, с последующей загрузкой файла по частям.
QR-коды вместо длинных ссылок
Эта опция Google Chrome позволяет отказаться от копирования строчек с URL-адресами в пользу QR-кодов, с возможностью отправки последних в виде месседжа по е-mail (вверху страницы нужно выбрать адресную строку и кликнуть на знак QR-кода).
Режим чтения
Такой режим позволяет читать контент на экране, не отвлекаясь на рекламу и прочие раздражители вроде всплывающих окон.
Список чтения
Эта опция недавно стала доступна для Android-версии браузера. C ее помощью можно сохранять веб-страницы для последующего просмотра. Что-то по типу закладок.
Темный режим без границ
Это расширение в Google Chrome позволяет установить темный режим на любых страницах, даже там, где он не предусмотрен изначально.
Группировка вкладок
Эта опция позволяет формировать группы из приглянувшихся вкладок, с маркировкой определенным цветом и присвоением "имени" каждой из них. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мышки по вкладке, выбрать соответствующую функцию, присвоить ей название и даже есть возможность выбрать оформление.
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