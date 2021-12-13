Скрытые функции браузера Google Chrome, о которых не знают многие пользователи

Google Chrome остается уже долгое время самым популярным браузером в Украине. Однако, не все пользователи знакомы с полным функционалом браузера и теми опциями, которые они могут использовать для более удобной работы ежедневно.

Названы скрытые функции браузера Google Chrome, о которых не знают многие пользователи

Клавиша Play/Pause

Кнопка активации/приостановки в Google Chrome спрятана за флажком под названием Global Media Controls. Ее основная миссия – поиск конкретного музыкального трека на панели воспроизведения композиций.

Параллельная загрузка

Данная опция предназначена для ускорения "заливки" файлов на девайс за счет активации нескольких соединений к серверу, с последующей загрузкой файла по частям.

QR-коды вместо длинных ссылок

Эта опция Google Chrome позволяет отказаться от копирования строчек с URL-адресами в пользу QR-кодов, с возможностью отправки последних в виде месседжа по е-mail (вверху страницы нужно выбрать адресную строку и кликнуть на знак QR-кода).

Режим чтения

Такой режим позволяет читать контент на экране, не отвлекаясь на рекламу и прочие раздражители вроде всплывающих окон.

Список чтения

Эта опция недавно стала доступна для Android-версии браузера. C ее помощью можно сохранять веб-страницы для последующего просмотра. Что-то по типу закладок.

Темный режим без границ

Это расширение в Google Chrome позволяет установить темный режим на любых страницах, даже там, где он не предусмотрен изначально.

Группировка вкладок

Эта опция позволяет формировать группы из приглянувшихся вкладок, с маркировкой определенным цветом и присвоением "имени" каждой из них. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мышки по вкладке, выбрать соответствующую функцию, присвоить ей название и даже есть возможность выбрать оформление.

Ранее сообщалось о пяти полезных функций YouTube на смартфонах, о которых не знают многие пользователи.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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