Microsoft выпустила для браузера Edge инструмент, позволяющий обнаружить утечки памяти

Утечки памяти являются частой проблемой в программировании. Суть в том, что часть кода неправильно управляет памятью и не освобождает её после завершения работы. Чтобы решить эту проблему, Microsoft представила новый инструмент в своём браузере Edge, предлагающий разработчикам возможности отладки.

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В сообщении в своём блоге Microsoft объяснила, что инструмент Detached Elements из набора Edge DevTools позволит пользователям исследовать утечки Document Object Model (DOM). Инструмент покажет разработчику список элементов, требующих внимания, который он сможет исследовать дальше.

Microsoft опубликовала демонстрационное чат-приложение, чтобы разработчики смогли протестировать его отдельные элементы через Edge. Сообщение в блоге компании также содержит обширный набор инструкций, объясняющий, как пользователи могут обнаруживать утечки памяти в реальных приложениях при помощи нового продукта.

Инструмент Detached Elements доступен для браузера Edge начиная с версии 97.



