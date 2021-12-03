Windows 11 стала второй по популярности ОС среди пользователей Steam

Компания Valve подготовила свежую статистику Steam Hardware Survey за ноябрь 2021 года. Пожалуй, наиболее интересным в ней является информация о динамике распространения операционной системы Windows 11. Согласно последним данным, её используют почти 8,4 % пользователей Steam. Ещё в октябре её доля составляла лишь 1,9 %, пишет Tom\'s Hardware.

Windows 11 стала второй по популярности ОС среди пользователей Steam

Источник изображения: Shutterstock

Что касается других ОС, то 2,7 % пользователей Steam используют Mac OS X, 1,16 % предпочитают Linux. На долю Windows 7 приходятся 3,5 % пользователей платформы. То есть они все вместе взятые уже уступили самой новой операционной системе от Microsoft. Самой же популярной системой по-прежнему остаётся Windows 10 c 83,4 %.

Windows 11 стала второй по популярности ОС среди пользователей Steam

Источник изображения: Shutterstock

В сегменте видеокарт по-прежнему доминирует NVIDIA. Наиболее популярными моделями остаются GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti. На четвёртом месте находится GeForce RTX 2060. Самой популярной видеокартой AMD является Radeon RX 580. В десятку лидеров она не вошла и расположилась лишь на 13-м месте. Портал Tom’s Hardware на основе статистики Steam подготовил таблицу, в которой указывается доля распространения той или иной серии графических ускорителей AMD и NVIDIA. Картина получалась следующей.

Windows 11 стала второй по популярности ОС среди пользователей Steam

Популярность серий видеокарт NVIDIA и AMD с августа по ноябрь 2021 года. Источник изображения: Tom\'s Hardware

Как можно заметить, по-прежнему наиболее популярными ускорителями NVIDIA являются модели GeForce GTX 10-й серии. Следом идут соответственно видеокарты GeForce GTX 16-й серии, GeForce RTX 20-й и 30-й серий. Самой популярной серией видеокарт у AMD остаётся Radeon RX 500.

Любопытно, что наиболее популярной моделью актуального поколения видеокарт NVIDIA Ampere оказалась мобильная GeForce RTX 3060. Её использует чуть более 2 % пользователей платформы. Возможно, это объясняется тем, что найти в продаже ноутбук с графикой GeForce RTX 30-й серии по доступной цене гораздо проще, чем ускорители для настольных систем. На втором месте находится GeForce RTX 3070. Тоже мобильная. Её используют 1,99 % пользователей платформы. Следом идут мобильные GeForce RTX 3050 и GeForce 3050 Ti, которыми пользуются 0,42 и 0,38 процента владельцев аккаунтов Steam.

Windows 11 стала второй по популярности ОС среди пользователей Steam

Источник изображения: Future

С учётом того, что новые процессоры Intel Alder Lake были представлены совсем недавно, в последнюю статистику Steam они ещё не попали. Но в ближайшие месяцы ситуация должна измениться. Что касается популярности процессоров Intel и AMD в целом, то последними владеют 31,53 % пользователей платформы. Процессоры Intel по-прежнему доминируют на платформе — они установлены в 68,45 % систем пользователей Steam. Доля процессоров AMD за последний месяц выросла на 0,69 процентных пункта.

Самыми популярными на платформе по-прежнему являются четырёх и шестиядерные процессоры. На них приходятся 68 % всех ПК отметившихся на платформе. Следом идут восьмиядерные чипы с долей 16,5 %. При этом на третьем месте по популярности находятся двухъядерные процессоры — у них 12 %. Общими усилиями 10-ти, 12-ти и 16-ядерные процессоры набрали в Steam 2,32 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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