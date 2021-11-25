Mozilla прекратит поддержку менеджера паролей Firefox Lockwise в декабре

Mozilla сообщила пользователям фирменного приложения для управления паролями Firefox Lockwise, что официально прекратит его поддержку 13 декабря. Хотя менеджер паролей продолжит работу после этой даты, он больше не будет получать новые функции или исправления безопасности.

Источник изображений: Mozilla

Софт Lockwise начал свой путь в 2018 году под названием Lockbox. Приложение, доступное для iOS , Android и настольных компьютеров, позволяет пользователям получить доступ к учётным данным, хранящимся в веб-браузере Firefox, и использовать их для автозаполнения в любых приложениях. Большинство возможностей продукта теперь интегрированы в Firefox, что делает дальнейшую поддержку отдельного приложения нецелесообразной.

Mozilla заявила, что с 13 декабря Lockwise не будет обновляться и поддерживаться Mozilla. Кроме того, приложение больше нельзя будет скачать из Google Play и Apple App Store. Компания рекомендует использовать непосредственно браузер Firefox для доступа и управления сохранёнными паролями в будущем.

Пользователи Android смогут без труда получить доступ к функциям автозаполнения паролей, предлагаемым Firefox, на общесистемном уровне, а вот владельцам iOS-устройств придётся подождать, чтобы получить возможность работать с паролями Firefox в масштабах всей системы. Mozilla пообещала рассказать больше об этой функции в декабре.



