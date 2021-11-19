Легендарный плеер Winamp готовится к перезапуску — у него появился новый логотип и совсем скоро стартует бета-тестирование

Легендарный плеер Winamp готовится к перезапуску — у него появился новый логотип и совсем скоро стартует бета-тестирование

Крайне популярный в начале нулевых годов текущего столетия медиаплеер для компьютеров Winamp готовится к перезапуску. Плеер уже обзавёлся веб-сайтом, свежим логотипом и подпиской на участие в бета-тестировании. Сообщается, что опробовать обновлённый проигрыватель можно будет уже совсем скоро.

Источник изображений: Winamp.com

Развитие Winamp прекратилось в 2007 году с выпуском версии 5.5. До этого он был одним из самых популярных инструментов для воспроизведения локальных аудиофайлов, который мог похвастаться широким разнообразием обложек на любой вкус и анимированными визуальными эффектами. В октябре 2018 года, после того как Winamp 5.8 утёк в Сеть, разработчики проигрывателя решили опубликовать просочившуюся версию на сайте Winamp.com, чтобы все желающие могли поддаться ностальгии. Хотя Radionomy, владелец Winamp, заявила, что у неё большие планы на плеер, с тех пор компания не выпустила ни одной версии проигрывателя.

Легендарный плеер Winamp готовится к перезапуску — у него появился новый логотип и совсем скоро стартует бета-тестирование

Как сообщило интернет-издание Vosveteit, на этой неделе сайт Winamp.com претерпел обновление дизайна, а сам медиаплеер обзавёлся новым логотипом. Кроме того, все желающие могут посетить ресурс Winamp.com и подписаться на участие в бета-тестировании нового Winamp. Обновлённый плеер должен выйти в ближайшее время.

Пока неизвестно, какая версия проигрывателя будет доступна для тестирования. Также неизвестно, какие изменения претерпит Winamp, и насколько он необходим в современных реалиях.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Легендарный плеер Winamp готовится к перезапуску — у него появился новый логотип и совсем скоро стартует бета-тестированиеЛегендарный плеер Winamp готовится к перезапуску — у него появился новый логотип и совсем скоро стартует бета-тестирование
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