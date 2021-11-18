Бета-версия UWP-приложения WhatsApp появилась на платформе Microsoft Store

Бета-версия UWP-приложения WhatsApp появилась на платформе Microsoft Store

Разработчики из Meta (до недавнего времени Facebook) готовятся представить UWP-версию популярного мессенджера WhatsApp для Windows 10 и Windows 11. Об этом свидетельствует появление в магазине приложений Microsoft Store бета-версии десктопной версии клиента сервиса. Речь идёт о полноценном UWP-приложении WhatsApp с поддержкой рукописного ввода посредством сенсорного экрана или пера, современным дизайном и другими функциями.

Источник изображения: Microsoft

До этого десктопная версия WhatsApp в значительной степени основывалась на веб-версии сервиса и использовала платформу Electron. Фактически пользователи через приложение подключались к веб-клиенту, а для аутентификации использовался метод сканирования QR-кода. В случае с UWP-приложением пользователи смогут получать доступ к чатам без подключения к веб-версии сервиса. Кроме того, приложение представляет собой полноценный клиент мессенджера без веб-компонентов, что наверняка отразится на быстродействии мессенджера.

Ожидается, что UWP-версия WhatsApp будет не только более производительной, но также обеспечит лучшую поддержку отправки голосовых сообщений и видеозвонков, для проведения которых можно использовать гарнитуру или встроенный микрофон. Также ожидается, что в новом приложении будет реализована поддержка резервного копирования, уведомлений, настроек пользовательского чата и др.

На данном этапе разработчики сделали доступной широким массам пользователей бета-клиент WhatsApp. Когда в Microsoft Store может появиться стабильная версия мессенджера, пока неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Бета-версия UWP-приложения WhatsApp появилась на платформе Microsoft StoreБета-версия UWP-приложения WhatsApp появилась на платформе Microsoft Store
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