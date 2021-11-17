Microsoft отказалась от поддержки эмуляции x64-приложений в Windows 10 для ARM

Microsoft отказалась от поддержки эмуляции x64-приложений в Windows 10 для ARM

Осенью прошлого года Microsoft объявила о намерении интегрировать поддержку эмуляции x64-приложений в программную платформу Windows 10 для ARM, предназначенную для использования на компьютерах с чипами на архитектуре Arm64. Позднее эта функция появилась в тестовых версиях ОС, доступных участникам инсайдерской программы. Теперь же стало известно, что эмуляция x64-приложений перестанет поддерживаться в тестовых и стабильных версиях Windows 10 для ARM.

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«Эмуляция x64-приложений в Windows теперь доступна в Windows 11. Тем, кто хочет использовать это, необходим компьютер на платформе Arm под управлением Windows 11», — говорится в сообщении Microsoft.

Напомним, эмуляция x64-приложений позволяет пользователям устройств с Windows 10 для ARM запускать программные продукты, разработанные для компьютеров с обычными версиями Windows, в которых используются процессоры Intel и AMD. Эмуляция снижает производительность устройства в этих приложениях, но многие пользователи готовы мириться с этим, чтобы иметь доступ к широкому набору программных решений.

Причины, по которым Microsoft решила прекратить поддержку эмуляции x64-приложений в Windows 10, не были озвучены. Вероятнее всего, это связано с желанием софтверного гиганта подтолкнуть как можно больше пользователей к переходу на использование компьютеров, работающих под управлением Windows 11. Таким образом, пользователи устройств на Arm-процессорах с Windows 10 для ARM, таких как Microsoft Surface Pro X или Samsung Galaxy Book S, больше не смогут использовать эмуляцию x64-приложений, если не перейдут на Windows 11.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Microsoft отказалась от поддержки эмуляции x64-приложений в Windows 10 для ARMMicrosoft отказалась от поддержки эмуляции x64-приложений в Windows 10 для ARM
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