Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере

Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере

Скриншоты очень удобны, если необходимо быстро поделиться какой-либо информацией. Однако иногда снимки экрана требуют редактирования перед отправкой. Сообщается, что Google готовит инструмент для браузера Chrome, который позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в обозревателе.

Источник изображений: 9to5Google

Chrome для Android уже в течение нескольких месяцев имеет встроенные инструменты для создания и редактирования скриншотов в обход инструментов операционной системы. Как отмечает издание TechDows, последняя версия Chrome Canary для настольных ОС обзавелась новым флагом, который показывает, что Google работает над функцией Edit Flow для работы со снимками экрана, сделанными в браузере с помощью встроенного меню общего доступа.

Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере

Ожидается, что функция будет реализована аналогично тому, как она выглядит в Chrome для Android. Браузер для мобильной ОС поддерживает обрезку, рисование на скриншотах и добавление текста, а также позволяет сохранить обработанные снимки экрана в виде PNG-изображений. Google говорит, что новая функция будет доступна в Chrome для Windows, macOS и Linux, а также в Chrome OS.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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