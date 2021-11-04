Mozilla выпустила Firefox 94 с новыми цветовыми схемами и возможностью изоляции сайтов

Mozilla выпустила браузер Firefox 94 с рядом новых функций, включая поддержку цветовых схем, возможность изоляции сайтов, а также несколькими улучшениями производительности и безопасности. Firefox 94 доступен для всех основных ОС для настольных компьютеров и Android. Сборка для iOS получила номер версии 39.

Mozilla выпустила Firefox 94 с новыми цветовыми схемами и возможностью изоляции сайтов

Источник изображений: Mozilla

Выпуск Firefox 94 совпадает с окончанием поддержки ветки Firefox 78 ESR. Новой версией браузера с долгосрочной поддержкой станет Firefox 91.3 ERS. Что касается нововведений в Firefox 94, самым заметным из них стала поддержка цветовых схем. Теперь, при первом запуске, браузер предложить пользователям выбрать одну из шести цветовых схем.

Кроме того, Firefox теперь предлагает функцию изоляции сайтов, которая помогает пользователям защититься от вредоносных сайтов, пытающихся перехватить конфиденциальную информацию с других открытых вкладок. Среди других нововведений стоит отметить поддержку автоматического обновления браузера в фоновом режиме в Windows, а также поддержку режима низкого энергопотребления Apple при воспроизведении полноэкранного видео на таких сайтах, как YouTube и Twitch. Пользователи Linux получат улучшенную производительность WebGL и сниженное энергопотребление.

Mozilla выпустила Firefox 94 с новыми цветовыми схемами и возможностью изоляции сайтов

Пользователи Firefox для Android получат новую домашнюю страницу, которая включает недавние вкладки, закладки, поисковые запросы и рекомендованные статьи. Кроме того, эта версия браузера также получит поддержку новой функции, называемой неактивными вкладками. Вкладки, которые не просматривались в течение двух недель, автоматически перемещаются в специальный раздел на панели вкладок.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Большинство приложений macOS не поддерживают частоту 120 Гц в новых MacBookБольшинство приложений macOS не поддерживают частоту 120 Гц в новых MacBook
В Dropbox появились функции автоматического распределения файлов по папкам и переименования загрузокВ Dropbox появились функции автоматического распределения файлов по папкам и переименования загрузок
Mozilla выпустила Firefox 94 с новыми цветовыми схемами и возможностью изоляции сайтовMozilla выпустила Firefox 94 с новыми цветовыми схемами и возможностью изоляции сайтов
Блок рекламы


Похожие новости
Apple выпустила macOS Monterey с обновлёнными FaceTime и Safari, и другими улучшениямиApple выпустила macOS Monterey с обновлёнными FaceTime и Safari, и другими улучшениями
Microsoft выпустила браузерную версию Visual Studio CodeMicrosoft выпустила браузерную версию Visual Studio Code
Mozilla обошла защиту Windows и теперь сделать Firefox браузером по умолчанию можно в один кликMozilla обошла защиту Windows и теперь сделать Firefox браузером по умолчанию можно в один клик
Microsoft выпустила новую версию приложения PC Health Check для проверки совместимости ПК с Windows 11Microsoft выпустила новую версию приложения PC Health Check для проверки совместимости ПК с Windows 11
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 471.68 WHQL с поддержкой новых игр, в том числе Naraka: BladepointNVIDIA выпустила драйвер GeForce 471.68 WHQL с поддержкой новых игр, в том числе Naraka: Bladepoint
Microsoft выпустила Android-версию Edge 92 с единой кодовой базойMicrosoft выпустила Android-версию Edge 92 с единой кодовой базой
Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 с улучшениями и массой исправленийMicrosoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 с улучшениями и массой исправлений
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows, который закрыл опасную уязвимость PrintNightmareMicrosoft выпустила экстренный патч для Windows, который закрыл опасную уязвимость PrintNightmare
Microsoft выпустит обновление Windows 10 21H2 с новыми функциями, несмотря на запуск Windows 11Microsoft выпустит обновление Windows 10 21H2 с новыми функциями, несмотря на запуск Windows 11
Apple, Mozilla, Google и Microsoft займутся стандартизацией браузерных расширенийApple, Mozilla, Google и Microsoft займутся стандартизацией браузерных расширений
Последние новости
Подгружаем последние новости