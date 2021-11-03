В Dropbox появились функции автоматического распределения файлов по папкам и переименования загрузок

Dropbox добавила в свой сервис облачного хранения данных функцию, которая позволяет автоматически переименовывать и группировать файлы и папки. Она получила название Automated Folders («Автоматизированные папки»), что полностью описывает суть функции.

В Dropbox появились функции автоматического распределения файлов по папкам и переименования загрузок

Источник изображения: Dropbox

Автоматизация, которая может быть настроена для папок, позволяет применять ряд различных правил. Пользователи могут настроить переименование любых файлов, которые добавляются в папку по определённому шаблону или сортировку их по подпапкам в зависимости от даты, когда файл был загружен в Dropbox. В данный момент сервис имеет чётко определённый список доступных правил, но Dropbox работает над тем, чтобы сделать функцию более гибко настраиваемой. Сервис облачного хранения данных также добавил новую систему тегов, позволяющую добавить метки к файлам или папкам, чтобы сделать поиск более простым и удобным.

В Dropbox появились функции автоматического распределения файлов по папкам и переименования загрузок

Источник изображения: The Verge

Для работы с автоматизированными папками Dropbox добавила специальную панель управления, которая упростит использование функции. Стоит также отметить появление функции Naming Conventions, которая позволит пользователям группировать переименованные файлы в папки по выбранному шаблону. Например, пользователи могут настроить правило, которое позволит переименовывать фотографии таким образом, чтобы в их названии указывалась дата съёмки.

В Dropbox появились функции автоматического распределения файлов по папкам и переименования загрузок

Источник изображения: The Verge

Dropbox заявляет, что новые функции будут доступны для пользователей Dropbox for Teams с сегодняшнего дня. Пользователи индивидуальных и семейных планов, по словам компании, получат к доступ новой возможности в ближайшем будущем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Большинство приложений macOS не поддерживают частоту 120 Гц в новых MacBookБольшинство приложений macOS не поддерживают частоту 120 Гц в новых MacBook
В Dropbox появились функции автоматического распределения файлов по папкам и переименования загрузокВ Dropbox появились функции автоматического распределения файлов по папкам и переименования загрузок
Блок рекламы


Похожие новости
Браузер Microsoft Edge 94 получит улучшенные «спящие» вкладки и другие функцииБраузер Microsoft Edge 94 получит улучшенные «спящие» вкладки и другие функции
В Windows 10 обнаружен баг, из-за которого повредить файловую систему можно всего одной короткой командойВ Windows 10 обнаружен баг, из-за которого повредить файловую систему можно всего одной короткой командой
Следующая версия браузера Edge станет быстрее и получит новые функцииСледующая версия браузера Edge станет быстрее и получит новые функции
Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»
Microsoft ускорила запуск Edge с помощью новой функцииMicrosoft ускорила запуск Edge с помощью новой функции
Zoom для Android получил новые функции, а также перестал запускаться на хромбукахZoom для Android получил новые функции, а также перестал запускаться на хромбуках
В Firefox появится защита от автоматической загрузки вредоносных файловВ Firefox появится защита от автоматической загрузки вредоносных файлов
Приложение «Ваш телефон» в Windows 10 получит новые функцииПриложение «Ваш телефон» в Windows 10 получит новые функции
Внешний вид и функции браузера Microsoft на движке Google ChromiumВнешний вид и функции браузера Microsoft на движке Google Chromium
Ошибка в файловой системе Apple приводит к потере данных в macOS High SierraОшибка в файловой системе Apple приводит к потере данных в macOS High Sierra
Последние новости
Подгружаем последние новости