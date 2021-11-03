В Dropbox появились функции автоматического распределения файлов по папкам и переименования загрузок

Dropbox добавила в свой сервис облачного хранения данных функцию, которая позволяет автоматически переименовывать и группировать файлы и папки. Она получила название Automated Folders («Автоматизированные папки»), что полностью описывает суть функции.

Источник изображения: Dropbox

Автоматизация, которая может быть настроена для папок, позволяет применять ряд различных правил. Пользователи могут настроить переименование любых файлов, которые добавляются в папку по определённому шаблону или сортировку их по подпапкам в зависимости от даты, когда файл был загружен в Dropbox. В данный момент сервис имеет чётко определённый список доступных правил, но Dropbox работает над тем, чтобы сделать функцию более гибко настраиваемой. Сервис облачного хранения данных также добавил новую систему тегов, позволяющую добавить метки к файлам или папкам, чтобы сделать поиск более простым и удобным.

Источник изображения: The Verge

Для работы с автоматизированными папками Dropbox добавила специальную панель управления, которая упростит использование функции. Стоит также отметить появление функции Naming Conventions, которая позволит пользователям группировать переименованные файлы в папки по выбранному шаблону. Например, пользователи могут настроить правило, которое позволит переименовывать фотографии таким образом, чтобы в их названии указывалась дата съёмки.

Источник изображения: The Verge

Dropbox заявляет, что новые функции будут доступны для пользователей Dropbox for Teams с сегодняшнего дня. Пользователи индивидуальных и семейных планов, по словам компании, получат к доступ новой возможности в ближайшем будущем.



