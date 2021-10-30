Большинство приложений macOS не поддерживают частоту 120 Гц в новых MacBook

Новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro получили восторженные отзывы, за счёт высокой производительности, великолепной автономности, увеличенного набора физических разъёмов и дисплеев Mini LED с частотой обновления 120 Гц (ProMotion). Последнему Apple уделила особое внимание, заявив, что повседневные задачи, такие как прокрутка веб-страниц, станут очень плавными. К сожалению, поддержка высокой частоты в приложениях для macOS пока оставляет желать лучшего.

Большинство приложений macOS не поддерживают частоту 120 Гц в новых MacBook

9to5mac.com

Как стало известно, тестовые программы Catalyst, полноэкранные игры и приложения Metal работают на новых MacBook Pro с частотой обновления 120 Гц, а вот обыкновенные приложения, с которыми пользователи работают большую часть времени, такой возможности лишены. В частности, плавная прокрутка, которую может обеспечить ProMotion, не используется в большинстве приложений. Наиболее заметно отсутствие поддержки 120-Гц в браузере Safari, на примере которого Apple продемонстрировала плавную прокрутку в ходе презентации новых ноутбуков.

Любопытно, что Apple не выпустила какую-либо сопроводительную документацию для сторонних разработчиков, объясняющую, как адаптировать приложения под новые экраны с высокой частотой обновления. Например, на форуме Google Chrome есть ветка, где разработчики Chromium самостоятельно искали способы воспользоваться преимуществами дисплеев ProMotion, но пока что зашли в тупик.

Native Safari still 60fps and not 120Hz ProMotion in new MacBook Pro. But you get smooth 120Hz scrolling with x86 emulated Chrome running under virtualized Windows 11. ????? pic.#twitter#.com/cCq9mU2jO5

— Moshen Chan (@paranoidroid) October 29, 2021

Особенно забавно ситуацию с поддержкой частоты обновления 120 Гц в нативных приложениях для macOS обыграл пользователь Twitter Moshen Chan. Он продемонстрировал плавную прокрутку на Mac в браузере Chrome, запущенном на виртуальной Windows-машине на новом MacBook Pro. В то же время, Safari демонстрировал стабильные 60 fps и не кадром больше.

Пока неизвестно, когда Apple представит средства, позволяющие разработчикам адаптировать приложения для macOS под высокую частоту обновления. Вероятно, это произойдёт с выпуском ближайших обновлений macOS Monterey.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ровно 20 лет назад состоялся релиз Windows XP и она всё ещё используется на миллионах ПКРовно 20 лет назад состоялся релиз Windows XP и она всё ещё используется на миллионах ПК
Энтузиаст установил магазин Google Play Маркет в Windows 11Энтузиаст установил магазин Google Play Маркет в Windows 11
Apple выпустила macOS Monterey с обновлёнными FaceTime и Safari, и другими улучшениямиApple выпустила macOS Monterey с обновлёнными FaceTime и Safari, и другими улучшениями
Большинство приложений macOS не поддерживают частоту 120 Гц в новых MacBookБольшинство приложений macOS не поддерживают частоту 120 Гц в новых MacBook
Блок рекламы


Похожие новости
Apple выпустила macOS Monterey с обновлёнными FaceTime и Safari, и другими улучшениямиApple выпустила macOS Monterey с обновлёнными FaceTime и Safari, и другими улучшениями
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 471.68 WHQL с поддержкой новых игр, в том числе Naraka: BladepointNVIDIA выпустила драйвер GeForce 471.68 WHQL с поддержкой новых игр, в том числе Naraka: Bladepoint
Microsoft обновила дизайн приложений Paint и «Фотографии» для большего соответствия Windows 11Microsoft обновила дизайн приложений Paint и «Фотографии» для большего соответствия Windows 11
Вредонос XCSSET продолжает атаковать макбуки и крадёт данные из разных приложенийВредонос XCSSET продолжает атаковать макбуки и крадёт данные из разных приложений
В macOS Big Sur 11.4 исправлен баг, приводивший к ускоренному износу SSD в Apple Mac M1В macOS Big Sur 11.4 исправлен баг, приводивший к ускоренному износу SSD в Apple Mac M1
В новой бете macOS Big Sur нашлись упоминания грядущих iMac на ARM-процессорах AppleВ новой бете macOS Big Sur нашлись упоминания грядущих iMac на ARM-процессорах Apple
Количество вредоносного ПО для macOS увеличилось более чем в 10 разКоличество вредоносного ПО для macOS увеличилось более чем в 10 раз
Microsoft продолжит избавляться от непопулярных предустановленных приложений в Windows 10Microsoft продолжит избавляться от непопулярных предустановленных приложений в Windows 10
Google упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела ExperimentsGoogle упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела Experiments
Программы Adobe официально не поддерживают эмуляцию через Rosetta 2, но не всё так плохоПрограммы Adobe официально не поддерживают эмуляцию через Rosetta 2, но не всё так плохо
Последние новости
Подгружаем последние новости