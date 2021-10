Большинство приложений macOS не поддерживают частоту 120 Гц в новых MacBook

Новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro получили восторженные отзывы, за счёт высокой производительности, великолепной автономности, увеличенного набора физических разъёмов и дисплеев Mini LED с частотой обновления 120 Гц (ProMotion). Последнему Apple уделила особое внимание, заявив, что повседневные задачи, такие как прокрутка веб-страниц, станут очень плавными. К сожалению, поддержка высокой частоты в приложениях для macOS пока оставляет желать лучшего.

9to5mac.com

Как стало известно, тестовые программы Catalyst, полноэкранные игры и приложения Metal работают на новых MacBook Pro с частотой обновления 120 Гц, а вот обыкновенные приложения, с которыми пользователи работают большую часть времени, такой возможности лишены. В частности, плавная прокрутка, которую может обеспечить ProMotion, не используется в большинстве приложений. Наиболее заметно отсутствие поддержки 120-Гц в браузере Safari, на примере которого Apple продемонстрировала плавную прокрутку в ходе презентации новых ноутбуков.

Любопытно, что Apple не выпустила какую-либо сопроводительную документацию для сторонних разработчиков, объясняющую, как адаптировать приложения под новые экраны с высокой частотой обновления. Например, на форуме Google Chrome есть ветка, где разработчики Chromium самостоятельно искали способы воспользоваться преимуществами дисплеев ProMotion, но пока что зашли в тупик.

Native Safari still 60fps and not 120Hz ProMotion in new MacBook Pro. But you get smooth 120Hz scrolling with x86 emulated Chrome running under virtualized Windows 11. ????? pic.#twitter#.com/cCq9mU2jO5

— Moshen Chan (@paranoidroid) October 29, 2021