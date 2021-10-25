Ровно 20 лет назад состоялся релиз Windows XP и она всё ещё используется на миллионах ПК

Ровно 20 лет назад, 25 октября 2001 года, состоялся релиз одного из величайших продуктов компании Microsoft — операционной системы Windows XP. Она обрела массу верных поклонников и, несмотря на то, что её жизненный цикл официально закончился 14 апреля 2014 года, по сей день используется на довольно внушительном числе ПК.

Ровно 20 лет назад состоялся релиз Windows XP и она всё ещё используется на миллионах ПК

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По данным Statcounter, доля Windows XP среди всех компьютеров с Windows по состоянию на сентябрь 2021 года составляет 0,59 %. По этому показателю 20-летняя ОС превосходит более молодую Windows Vista, которая установлена на 0,26 % ПК. Доля Windows 10 составляет 79,84 %. По подсчётам экспертов, Windows XP сейчас установлена более чем на 9 миллионах компьютеров.

Ровно 20 лет назад состоялся релиз Windows XP и она всё ещё используется на миллионах ПК

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Стоит отметить, что доля Windows XP упала ниже 1 % лишь в самом конце 2020 года. А чуть больше года назад операционная система была установлена на 1,26 % всех ноутбуков и настольных компьютеров. Важно напомнить, что Microsoft перестала выпускать технические обновления и патчи безопасности для операционной системы более семи лет назад.

Microsoft не отрицает, что пользователи могут продолжить работу с Windows XP даже после окончания поддержки, однако акцентирует внимание на том, что компьютеры с этой ОС особо уязвимы для вирусов и других угроз. Кроме того, она не поддерживает актуальные версии большинства популярных приложений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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