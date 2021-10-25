Энтузиаст установил магазин Google Play Маркет в Windows 11

На этой неделе Microsoft начала тестирование подсистемы Windows Subsystem for Android (WSA), которая делает возможным запуск Android-приложений в Windows 11. Однако сейчас она доступна ограниченному числу инсайдеров и в весьма урезанном виде. Несмотря на это, энтузиастам удалось развернуть магазин контента Google Play Маркет в Windows 11, фактически сделав доступными для установки миллионы Android-приложений.

Изображение: Twitter

На этапе тестирования участники программы предварительной оценки Windows могут найти в Microsoft Store описание 50 Android-приложений вместе с ссылками для их загрузки из магазина Amazon Appstore. Похоже, что такое положение дел не устроило энтузиаста под ником ADeltaX, который сообщил в Twitter , что ему удалось установить сервисы Google Play и магазин Play Маркет в Windows 11.

Это означает, что он может запустить любое мобильное приложение для Android, доступное в официальном магазине Google , на своём компьютере. Хотя разработчик подробно описал метод установки Play Маркет в Windows 11, источник отмечает, что им не следует пользоваться неопытным пользователям, поскольку имеется вероятность нарушить работоспособность операционной системы.

Изображение: Twitter

Что касается официального тестирования, то в настоящее время инсайдеры могут загружать на свои компьютеры только 50 Android-приложений. Microsoft совместно с Amazon работает над расширением списка доступных приложений. «Мы сотрудничали с Amazon и разработчиками приложений, чтобы подготовить 50 приложений для инсайдеров Windows для тестирования и проверки совместимости на оборудовании разных конфигураций. В ближайшие месяцы мы будем выпускать новые приложения через обновления программы предварительной оценки Windows », — говорится в сообщении Microsoft . Когда подсистема WSA станет доступна всем пользователям ОС Windows 11, не уточняется.



