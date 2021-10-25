Энтузиаст установил магазин Google Play Маркет в Windows 11

На этой неделе Microsoft начала тестирование подсистемы Windows Subsystem for Android (WSA), которая делает возможным запуск Android-приложений в Windows 11. Однако сейчас она доступна ограниченному числу инсайдеров и в весьма урезанном виде. Несмотря на это, энтузиастам удалось развернуть магазин контента Google Play Маркет в Windows 11, фактически сделав доступными для установки миллионы Android-приложений.

Энтузиаст установил магазин Google Play Маркет в Windows 11

Изображение: Twitter

На этапе тестирования участники программы предварительной оценки Windows могут найти в Microsoft Store описание 50 Android-приложений вместе с ссылками для их загрузки из магазина Amazon Appstore. Похоже, что такое положение дел не устроило энтузиаста под ником ADeltaX, который сообщил в Twitter, что ему удалось установить сервисы Google Play и магазин Play Маркет в Windows 11.

Это означает, что он может запустить любое мобильное приложение для Android, доступное в официальном магазине Google, на своём компьютере. Хотя разработчик подробно описал метод установки Play Маркет в Windows 11, источник отмечает, что им не следует пользоваться неопытным пользователям, поскольку имеется вероятность нарушить работоспособность операционной системы.

Энтузиаст установил магазин Google Play Маркет в Windows 11

Изображение: Twitter

Что касается официального тестирования, то в настоящее время инсайдеры могут загружать на свои компьютеры только 50 Android-приложений. Microsoft совместно с Amazon работает над расширением списка доступных приложений. «Мы сотрудничали с Amazon и разработчиками приложений, чтобы подготовить 50 приложений для инсайдеров Windows для тестирования и проверки совместимости на оборудовании разных конфигураций. В ближайшие месяцы мы будем выпускать новые приложения через обновления программы предварительной оценки Windows», — говорится в сообщении Microsoft. Когда подсистема WSA станет доступна всем пользователям ОС Windows 11, не уточняется.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Энтузиаст установил магазин Google Play Маркет в Windows 11Энтузиаст установил магазин Google Play Маркет в Windows 11
Microsoft выпустила браузерную версию Visual Studio CodeMicrosoft выпустила браузерную версию Visual Studio Code
Блок рекламы


Похожие новости
Вышло первое крупное обновление Windows 11 — оно ещё сильнее замедлило процессоры AMD RyzenВышло первое крупное обновление Windows 11 — оно ещё сильнее замедлило процессоры AMD Ryzen
Microsoft запустит портал обратной связи для Windows, Microsoft 365 и EdgeMicrosoft запустит портал обратной связи для Windows, Microsoft 365 и Edge
Microsoft рассказала, как установить Windows 11 на некоторые неподдерживаемые компьютерыMicrosoft рассказала, как установить Windows 11 на некоторые неподдерживаемые компьютеры
Microsoft выпустил Windows 11Microsoft выпустил Windows 11
Google прекратила поддержку своего поисковика в браузере Internet ExplorerGoogle прекратила поддержку своего поисковика в браузере Internet Explorer
Google обновила дизайн Chrome для соответствия стилю Windows 11Google обновила дизайн Chrome для соответствия стилю Windows 11
Google тестирует в Chrome «умную» группировку посещаемых страниц по темамGoogle тестирует в Chrome «умную» группировку посещаемых страниц по темам
Обнаружено вредоносное ПО для Windows Subsystem for LinuxОбнаружено вредоносное ПО для Windows Subsystem for Linux
Недавнее обновление Windows 10 может вызвать проблемы с сетевой печатьюНедавнее обновление Windows 10 может вызвать проблемы с сетевой печатью
Mozilla обошла защиту Windows и теперь сделать Firefox браузером по умолчанию можно в один кликMozilla обошла защиту Windows и теперь сделать Firefox браузером по умолчанию можно в один клик
Последние новости
Подгружаем последние новости