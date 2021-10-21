Microsoft выпустила браузерную версию Visual Studio Code

Microsoft объявила, что использующие Visual Studio Code разработчики теперь могут запускать эту программу в веб-браузере. Иными словами, устанавливать её не требуется, однако веб-версия накладывает и некоторые ограничения.

Microsoft выпустила браузерную версию Visual Studio Code

Источник: techspot.com

Чтобы приступить к работе, нужно перейти по адресу vscode.dev в веб-браузере. Если это Google Chrome или Microsoft Edge, то с локальными файлами можно работать напрямую, поскольку оба поддерживают File System Access API. Однако для работы в некоторых других браузерах потребуется загружать и скачивать файлы с кодом один за другим, что намного менее удобно.

Поскольку речь идёт о веб-приложении, то и функции такого редактора кода несколько ограничены по сравнению с десктопной версией. Это означает, что есть возможность просматривать и редактировать локальные файлы, делать заметки и писать клиентские приложения с использованием HTML, JavaScript, JSON и CSS, но данная версия не предусматривает доступа к терминалу или отладчику. Отсутствует также возможность собирать и тестировать приложения на компилируемых языках вроде C, C++ или Rust. Хотя работает подсветка синтаксиса и пар скобок.

Зато предусмотрена поддержка расширений с кастомизацией интерфейса и сниппетов — настройки синхронизируются между веб-версией, настольной версией и GitHub Codespaces. В перспективе будут доступны другие расширения, например, поддержка работы с изображениями. Учитывая, что «классическая» Visual Studio Code уже является облегчённой версией Visual Studio, которую многие крупные компании активно используют для разработки, возникает вопрос: кому адресован этот вариант? С веб-версией доступна работа с кодом на планшетных компьютерах и ПК малой мощности, например, на хромбуках. Кроме того, поддерживается Live Share для совместной разработки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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