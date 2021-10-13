Вышло первое крупное обновление Windows 11 — оно ещё сильнее замедлило процессоры AMD Ryzen

Вышло первое крупное обновление Windows 11 — оно ещё сильнее замедлило процессоры AMD Ryzen

Компания Microsoft во вторник, 12 октября выпустила первое кумулятивное обновление для новой операционной системы Windows 11. По сообщению портала TechPowerUp, это обновление лишь усугубило ситуацию с высокими задержками в работе кеш-памяти 3-го уровня у процессоров AMD Ryzen, о которых сообщалось несколько дней назад.

Вскоре после релиза операционной системы Windows 11 компании AMD и Microsoft обнаружили, что новая ОС плохо оптимизирована под процессоры AMD Ryzen. Она до трёх раз увеличивает задержку в работе кеш-памяти 3-го уровня, а новый планировщик ОС неправильно управляет работой механизма Collaborative Processor Performance Control (CPPC2) и не перенаправляет потоки на самые быстрые ядра процессора для достижения максимальной производительности. Всё это приводит к снижению производительности как в рабочих, так и игровых приложениях, вплоть до 15 %.

Портал TechPowerUp сообщает, что у имеющегося в редакции Ryzen 7 2700X с типичной задержкой кеш-памяти L3 в 10 нс при переходе на Windows 11 задержка в работе L3-кеша увеличилась до 17 нс.

Вышло первое крупное обновление Windows 11 — оно ещё сильнее замедлило процессоры AMD Ryzen

Источник изображения: TechPowerUp

После установки кумулятивного обновления для Windows 11, которое Microsoft выпустила 12 октября, задержка увеличилась почти вдвое — до 31,9 нс.

Вышло первое крупное обновление Windows 11 — оно ещё сильнее замедлило процессоры AMD Ryzen

Источник изображения: TechPowerUp

Ранее говорилось, что AMD вместе с Microsoft разрабатывают обновления, которые должны решить проблемы медленной кеш-памяти 3-го уровня у процессоров Ryzen в среде Windows 11, а также наладить работу механизма CPPC2. Вчера AMD сообщила, что патч, исправляющий ошибки в работе CPPC2, выйдет 21 октября. Однако некоторые потребители могут получить его раньше. Детали не указываются, но, судя по всему, под этими потребителями компания подразумевает своих корпоративных клиентов. Обновление, решающее проблему с задержкой L3-кеша процессоров Ryzen, станет доступно через функцию «Обновление Windows» 19 октября.

Вышло первое крупное обновление Windows 11 — оно ещё сильнее замедлило процессоры AMD Ryzen

Если слухи о стремительно приближающемся анонсе процессоров Intel Core 12-го поколения в конце октября верны, то AMD остаётся совсем немного времени, чтобы исправить указанные проблемы. Обозревателям придётся использовать операционную систему Windows 11 для тестирования процессоров Alder Lake, поскольку новая ОС оптимизирована для работы с гибридной архитектурой новых чипов Intel. В этом случае на Windows 11 также будут проводиться повторные сравнительные тесты процессоров AMD Ryzen, что может сказаться на объективности их результатов. AMD необходимо как можно скорее предоставить обозревателям необходимые обновления.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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