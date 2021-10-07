Microsoft рассказала, как установить Windows 11 на некоторые неподдерживаемые компьютеры

На этой неделе Microsoft приступила к распространению Windows 11. Как известно, для установки новой программной платформы требуется, чтобы используемое устройство отвечало ряду требований. Если ваш компьютер им не соответствует, то не спешите расстраиваться, поскольку разработчики из Microsoft сами рассказали о способе, который позволит установить операционную систему на несовместимые устройства.

Microsoft рассказала, как установить Windows 11 на некоторые неподдерживаемые компьютеры

Изображение: 3DNews

Одной из частых причин несовместимости является требование к наличию модуля Trusted Platform Module 2.0. Модуль TPM может быть отключен в BIOS, но на достаточно старых компьютерах его попросту нет. В плане поддерживаемых процессоров Intel и AMD также имеются чёткие ограничения, которые могли бы стать препятствием для установки Windows 11. К счастью похоже, что Microsoft не намерена прикладывать чрезмерных усилий для того, чтобы запретить пользователям официально неподдерживаемых компьютеров взаимодействовать с новой ОС.

Microsoft рассказала, как установить Windows 11 на некоторые неподдерживаемые компьютеры

Изображение: Microsoft

Дело в том, что на этой неделе на сайте поддержки Microsoft появилась статья, посвящённая способам установки Windows 11. В ней разработчики описали разные варианты установки новой ОС, а также раскрыли способ загрузки платформы на неподдерживаемые компьютеры. Оказалось, что для этого достаточно изменить всего один параметр реестра, как описано в инструкции на скриншоте выше и показано ниже.

Microsoft рассказала, как установить Windows 11 на некоторые неподдерживаемые компьютеры

Изображение: Hot Hardware

После внесения соответствующей корректировки проверка наличия работающего модуля TPM 2.0 и поддерживаемого процессора при установке Windows 11 выполняться не будет. Однако для установки ОС этим способом требуется наличие модуля TPM 1.2. Microsoft также напоминает, что устанавливать Windows 11 на несоответствующее минимальным системным требованиям устройство не рекомендуется и пользователь, делая это признаёт и понимает вероятные риски.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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