Microsoft выпустил Windows 11

Новую операционную систему уже можно скачать с сайта компании.

Новая операционная система от Microsoft - Windows 11 - официально вышла. С 5 октября финальную версию можно скачать на сайте Microsoft .

Об этом сообщается в блоге компании.

В корпорации ожидают, что все ПК, совместимые с Windows 11, смогут перейти на новую операционную систему примерно до середины 2022 года.

Системные требования для Windows 11 выше, чем для Windows 10. В частности, официально поддерживаются процессоры Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и Ryzen 2000 (Zen +) или выше. Нужно минимум 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ свободного места на диске, видеоадаптер с DirectX 12 и WDDM, поддержка UEFI и Secure Boot.

Владельцы ПК, совместимые с Windows 11, смогут бесплатно обновиться до нее через Центр обновления или установить ее самостоятельно, например, через ISO-файл.

Чтобы проверить совместимость компьютера с новой операционкой, можно использовать приложение PC Health Check.

Windows 11 имеет новое меню «Пуск», которое находится не слева внизу, как раньше, а внизу по центру. В Microsoft также отказались от "плашек" в меню.

Окна, контекстные меню и другие элементы интерфейса получили редизайн с закругленными углами. Также изменились шрифты, системные иконки и звуки.