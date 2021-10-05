Microsoft выпустил Windows 11
Новую операционную систему уже можно скачать с сайта компании.
Новая операционная система от Microsoft - Windows 11 - официально вышла. С 5 октября финальную версию можно скачать на сайте Microsoft.
Об этом сообщается в блоге компании.
В корпорации ожидают, что все ПК, совместимые с Windows 11, смогут перейти на новую операционную систему примерно до середины 2022 года.
Системные требования для Windows 11 выше, чем для Windows 10. В частности, официально поддерживаются процессоры Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и Ryzen 2000 (Zen +) или выше. Нужно минимум 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ свободного места на диске, видеоадаптер с DirectX 12 и WDDM, поддержка UEFI и Secure Boot.
Владельцы ПК, совместимые с Windows 11, смогут бесплатно обновиться до нее через Центр обновления или установить ее самостоятельно, например, через ISO-файл.
Чтобы проверить совместимость компьютера с новой операционкой, можно использовать приложение PC Health Check.
Windows 11 имеет новое меню «Пуск», которое находится не слева внизу, как раньше, а внизу по центру. В Microsoft также отказались от "плашек" в меню.
Окна, контекстные меню и другие элементы интерфейса получили редизайн с закругленными углами. Также изменились шрифты, системные иконки и звуки.
Напомним, что Windows - самая популярная операционная система в мире для персональных компьютеров и остается главным продуктом Microsoft на корпоративном рынке. По данным Reuters, в прошлом финансовом году Windows принесла Microsoft 48,2 млрд долларов прибыли из общей суммы 143 млрд долларов.