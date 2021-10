Google прекратила поддержку своего поисковика в браузере Internet Explorer

Компания Microsoft уже давно переключила своё внимание с архаичного браузера Internet Explorer на куда более современный и продвинутый Edge, особенно после перевода последнего на движок Chromium. Очередным гвоздём в крышку гроба Internet Explorer станет то, что Google прекратила поддержку своего поискового сервиса для данного браузера.

Стоит вспомнить, что последнюю версию Internet Explorer выпустили в 2013 году с Windows 8.1. Только в 2021 году Google приняла решение об окончании поддержки. Теперь в поиске будет демонстрироваться лишь базовая информация. Сервис не прекращает работать с браузером полностью, но пользователь поиска будет получать доступ только к самым основным функциям.

По данным программиста Google Мэлта Убла (Malte Ubl), в компании провели внутреннюю оценку и пришли к выводу, что старый браузер просто не стоит того, чтобы тратить на его поддержку ресурсы компании. Для слишком упрямых ретроградов останется возможность пользоваться некоторыми возможностями, но новые функции будут недоступны.

As a web developer this is one of the happiest announcements in a while: Google Search ended support for IE11 in its main product ? (you can still search but will get a fallback experience). I\'m mostly posting this so you can send it to your boss ?. We did the Math. It is time.

— Malte Ubl (@cramforce) October 1, 2021