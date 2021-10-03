Google обновила дизайн Chrome для соответствия стилю Windows 11

По сообщениям сетевых источников, браузер Google Chrome получил обновлённый дизайн для большего соответствия стилю программной платформы Windows 11. Визуальные изменения появились в одной из последних тестовых сборок Chrome Canary, но для их запуска необходимо активировать соответствующий параметр на странице экспериментальных функций.

Google обновила дизайн Chrome для соответствия стилю Windows 11

Изображение: Windows Latest

Что касается изменений облика Chrome для Windows, то на данный момент их не так много. Разработчики обновили дизайн контекстных меню, которые появляются при нажатии правой кнопкой мыши в любом месте браузера или при открытии какого-либо пункта меню. Закруглённые углы окон и эффекты тени стали одним из заметных изменений дизайна. Также отмечается появление экспериментальной функции, активация которой делает прозрачными контекстные меню обозревателя.

Microsoft недавно подтвердила, что приложения, использующие новые элементы дизайна, не будут влиять на производительность операционной системы. Согласно имеющимся данным, все изменения тщательно тестируются на предмет влияния на общую производительность. Это означает, что скруглённые углы окон, переработанные меню и другие нововведения не будут замедлять работу платформы.

Google обновила дизайн Chrome для соответствия стилю Windows 11

Изображение: Windows Latest

Новый дизайн Chrome можно испытать уже сейчас. Для этого необходимо скачать и установить последнюю версию Canary, на странице Chrome://flags активировать параметр «Меню стилей Windows 11» и перезапустить браузер. Скорее всего, это не последние изменения облика Chrome, и в скором времени версию обозревателя для Windows ждёт больше нововведений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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