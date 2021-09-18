Стала известна дата релиза совершенно нового Microsoft Office 2021

Американская компания Microsoft объявила дату релиза своего нового офисного пакета программ Microsoft Office 2021.

Стала известна дата релиза совершенно нового Microsoft Office 2021

Microsoft Office 2021 получит крупнейший редизайн за последние годы

Microsoft Office 2021 для коммерческих клиентов стал доступен уже сегодня. Также компания разработала Microsoft Office Long Term Servicing Channel (LTSC) – специальную версию офисного пакета для корпоративных и государственных учреждений, она получит поддержку в течение пяти лет.

А вот обычным пользователям придется еще немного подождать. Релиз Microsoft Office 2021 назначен в один день с выпуском Winows 11 – 5 октября.

Стала известна дата релиза совершенно нового Microsoft Office 2021

Компания переработала дизайн всех программ Microsoft Office 2021, они получили минималистический внешний вид и более округлые элементы интерфейса. Также приложения получили поддержку темной темы, которая полюбилась пользователям. Редизайн был необходим, чтобы офисный пакет выглядел в едином стиле, что и Windows 11.

Главной же особенностью Windows станет поддержка Android-приложений. По словам разработчика, приложения должны работать на ПК нативно, также как и на смартфонах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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