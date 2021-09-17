Только Face and touch ID: Microsoft позволит отказаться от паролей

В компании Microsoft вскоре позволят использовать только Face and touch ID для входа в аккаунты. Пароли станут не обязательными. Об этом сообщает Sky News, передает РБК-Украина.

Только Face and touch ID: Microsoft позволит отказаться от паролей
Фото: Pixabay

Когда появится новая функция

В компании отметили, что новая функция распознавания по отпечаткам пальцев или лица станет доступной в течение нескольких недель.

Представитель компании Васу Яккал отметила, что традиционные пароли легко сломать, а новые способы аутентификации сделают учетные записи пользователей более защищенными.

«Слабые пароли это причина для большинства атак на корпоративные и частные учетные записи. Каждую секунду происходит 579 кибератак для получения паролей, это 18 млрд атак ежегодно», — заявила Яккал.

Впрочем, пользователи могут в любой момент отказаться от новой функции и вернуться к паролям.

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