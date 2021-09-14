Mozilla обошла защиту Windows и теперь сделать Firefox браузером по умолчанию можно в один клик

Mozilla незаметно упростила переход на фирменный браузер Firefox для пользователей Windows 10. Операционная система обеспечивает довольно неудобный способ изменения браузера, используемого по умолчанию. Пользователи могут установить Edge в качестве браузера по умолчанию в один клик, однако такая возможность не доступна для стороннего ПО . Mozilla, по всей видимости, смогла обойти это ограничение.

theverge.com

В Firefox 91, выпущенном 10 августа, Mozilla реконструировала способ, которым Microsoft устанавливает Edge в качестве браузера по умолчанию в Windows 10. Теперь Firefox можно применить в качестве стандартно используемого браузера не покидая его окно. Ранее для этого было необходимо перейти в приложение «Настройки» Windows 10 и совершить несколько шагов. Таким образом, Mozilla смогла обойти защиту от взлома, встроенную в Windows 10, что, по словам Microsoft , невозможно.

theverge.com

Специалисты Mozilla явно устали от того, что Microsoft сильно усложняет пользователям процесс изменения браузера, используемого по умолчанию. Компания обращалась к Microsoft в открытом письме в 2015 году с просьбой сделать этот процесс проще, но редмондская корпорация пошла по пути дальнейшего усложнения в Windows 11, и Mozilla решила взять всё в свои руки.

Google Chrome , Vivaldi, Opera и другие популярные браузеры пока не могут похвастаться возможностью быстрой установки в качестве ПО по умолчания. К тому же, пока неизвестно, как Microsoft отреагирует на поступок Mozilla.



