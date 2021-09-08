Работников киевской IТ компании уличили в торговле программами для взлома мессенджеров

Программы также позволяли собирать информацию о действиях пользователей в соцсетях и читать их электронную почту.

Сотрудники Службы безопасности прекратили противоправную деятельность одной из киевских ІТ компаний, которая организовала незаконную продажу специализированного программного обеспечения для удаленного получения информации с компьютеров и смартфонов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Программы позволяли собирать и передавать информацию о действиях пользователей в месседжерах социальных сетей "ВК", "Иnstagram", "Facebok", а также WhatsApp, Viber, TeLegram или в электронной почте.

Злоумышленники сбывали программное обеспечение предприятиям частного сектора - якобы для предотвращения утечки служебной информации, а в дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора.

Фото: ssu.gov.ua

По результатам экспертиз, программное обеспечение признано "специальными техническими средствами негласного получения информации".

Во время обысков в офисном помещении ІТ компании обнаружены и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Фото: ssu.gov.ua

Двум сотрудникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса.