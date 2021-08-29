Microsoft выпустила новую версию приложения PC Health Check для проверки совместимости ПК с Windows 11

Microsoft продолжает подготовку к официальному запуску Windows 11. В рамках этой деятельности разработчики выпустили обновлённый инструмент PC Health Check, который позволяет проверить компьютер на совместимость с новой операционной системой. Переработанная версия приложения стала доступна участникам программы предварительной оценки Windows.

Microsoft выпустила новую версию приложения PC Health Check для проверки совместимости ПК с Windows 11

Изображение: Daniel Rubino / Windows Central

По данным Microsoft, в новой версии продукта реализована «расширенная система проверки требований на соответствие компьютеров требования Windows 11». Пользователи смогут получить более детальную информацию вместе со ссылками на соответствующие страницы поддержки, а также данные о том, как можно устранить несовместимость.

Например, если требуется активировать на компьютере функцию Secure Boot, то PC Health Check выдаст соответствующее уведомление, а также подробно объяснит, как можно это сделать. Если же в процессе проверки обнаружится неподдерживаемый процессор, то приложение сообщит об этом и предоставит ссылку на список поддерживаемых чипов.

В настоящее время обновлённая версия PC Health Check доступна участникам программы Insider. Microsoft рассчитывает получить обратную связь, прежде чем приложение станет общедоступным. Предполагается, что стабильная версия утилиты будет выпущена в ближайшие несколько недель. Также известно, что пользователям станут доступны версии PC Health Check для 32- и 64-бит версий Windows 10, Windows 10 on Arm и Windows 10 S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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