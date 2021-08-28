Microsoft расширила список CPU, совместимых с Windows 11, — поддержки первых Ryzen так и нет

Когда Microsoft анонсировала Windows 11, создалась немалая путаница по поводу системных требований новой ОС, которые включали лишь процессоры Intel не старее восьмого поколения, AMD Ryzen не старее второго поколения, а также несколько чипов Qualcomm . Но затем Microsoft пообещала протестировать совместимость с Windows 11 процессоров Intel седьмого поколения и Ryzen первого поколения. Теперь компания объявила результаты и немного расширила список поддерживаемого оборудования.

tomshardware.com

По результатам тестирования Microsoft добавила в список поддерживаемых CPU лишь несколько чипов Intel седьмого поколения. В частности, Windows 11 можно будет установить на машины, основанные на чипах Core X и Xeon W седьмого поколения. Отдельно компания добавила в список совместимого оборудования Intel Core i7-7820HQ, благодаря чему будет продлена поддержка Microsoft Surface Studio 2, выпущенного в 2018 году.

Что касается процессоров Ryzen первого поколения, то Microsoft заявила, что, тщательно протестировав их на совместимость с Windows 11 совместно с AMD, было решено оставить список поддерживаемых чипов «красной» компании без изменений.

tomshardware.com

Microsoft утверждает, что устройства, не соответствующие её требованиям, на 52 % чаще подвержены сбоям ПО . Это утверждение касается не только процессоров. Среди других минимальных системных требований новой ОС стоит выделить 4 Гбайт оперативной памяти, 64 Гбайт свободного места на накопителе и поддержку Secure Boot в UEFI, а также присутствие модуля шифрования TPM.

Для проверки компьютера на совместимость с Windows 11 можно воспользоваться фирменным средством Microsoft PC Health Check, предварительная версия которого обновилась в соответствии с изменениями списка совместимости.

Пользователи, чьи машины не подходят для установки Windows 11, смогут остаться на Windows 10, которая будет поддерживаться до октября 2025 года.



