Браузер Microsoft Edge 94 получит улучшенные «спящие» вкладки и другие функции

Браузер Microsoft Edge продолжает развиваться и получать новые функции. Версия Edge 94, выпуск которой состоится позднее в этом году, получит несколько любопытных нововведений, которые уже доступны в тестовых версиях приложения.

Браузер Microsoft Edge 94 получит улучшенные «спящие» вкладки и другие функции

Изображение: Windows Latest

Согласно имеющимся данным, в Edge 94 будет обновлён интерфейс режима чтения, появятся дополнительные улучшения «спящих» вкладок и новая функция просмотра истории цен на товары на 10 интернет-платформах, включая Amazon. Благодаря этому пользователям будет проще находить товары по оптимальной цене.

Обновление ждёт встроенный инструмент чтения длинных статей и объёмных текстов. При его активации браузер автоматически изменяет шрифт и фон страницы, чтобы пользователю было проще сосредоточиться на чтении. В Edge 94 пользователь сможет изменять ширину столбца текста по своему усмотрению.

Некоторые изменения коснутся «спящих» вкладок, которые в некоторых случаях позволяют высвободить до 43 % оперативной памяти. В Edge 94 у пользователей появится возможность переводить открытые вкладки в спящий режим уже через 30 секунд бездействия, тогда как сейчас этот переход осуществляется только через 5 минут. Изменить интервал можно будет в настройках. В тестовых сборках Edge также появились индикаторы состояния вкладок, показывающие статус открытых страниц и объём памяти, который можно сэкономить, переведя их в спящий режим.

Ожидается, что в Edge 94 будут реализованы некоторые изменения дизайна пользовательского интерфейса, улучшится поддержка уведомлений для прогрессивных веб-приложений и др. В настоящее время эти нововведения доступны в тестовых версиях Edge, а в стабильных версиях обозревателя они появятся позднее в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft усложнила изменение браузера по умолчанию в Windows 11Microsoft усложнила изменение браузера по умолчанию в Windows 11
В браузере Google Chrome появилась функция моментальной загрузки недавно закрытых вкладокВ браузере Google Chrome появилась функция моментальной загрузки недавно закрытых вкладок
Microsoft предупредила инсайдеров, что новые сборки Windows 11 будут значительно менее стабильнымиMicrosoft предупредила инсайдеров, что новые сборки Windows 11 будут значительно менее стабильными
Браузер Microsoft Edge 94 получит улучшенные «спящие» вкладки и другие функцииБраузер Microsoft Edge 94 получит улучшенные «спящие» вкладки и другие функции
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft предупредила инсайдеров, что новые сборки Windows 11 будут значительно менее стабильнымиMicrosoft предупредила инсайдеров, что новые сборки Windows 11 будут значительно менее стабильными
Microsoft усложнила изменение браузера по умолчанию в Windows 11Microsoft усложнила изменение браузера по умолчанию в Windows 11
В браузере Google Chrome появилась функция моментальной загрузки недавно закрытых вкладокВ браузере Google Chrome появилась функция моментальной загрузки недавно закрытых вкладок
Microsoft обновила некоторые стандартные приложения Windows 11Microsoft обновила некоторые стандартные приложения Windows 11
Chrome 93 может считывать одноразовые SMS-пароли со смартфона и переносить их в десктопную версию браузераChrome 93 может считывать одноразовые SMS-пароли со смартфона и переносить их в десктопную версию браузера
Microsoft исправила баг с некорректным отображением закруглённых углов окон в Windows 11Microsoft исправила баг с некорректным отображением закруглённых углов окон в Windows 11
Microsoft добавила в браузер Edge сверхбезопасный режим Edge Super Duper Secure ModeMicrosoft добавила в браузер Edge сверхбезопасный режим Edge Super Duper Secure Mode
Microsoft приостановила возможность пробного использования Windows 365 из-за нехватки вычислительных мощностейMicrosoft приостановила возможность пробного использования Windows 365 из-за нехватки вычислительных мощностей
Microsoft объявила тарифы на виртуальные ПК в сервисе Windows 365Microsoft объявила тарифы на виртуальные ПК в сервисе Windows 365
Microsoft обновила дизайн приложений Paint и «Фотографии» для большего соответствия Windows 11Microsoft обновила дизайн приложений Paint и «Фотографии» для большего соответствия Windows 11
Последние новости
Подгружаем последние новости