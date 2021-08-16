В браузере Google Chrome появилась функция моментальной загрузки недавно закрытых вкладок

Около года назад разработчики из Google приступили к созданию функции, которая позволяла бы немедленно восстановить закрытые вкладки в браузере Chrome . Теперь же этот инструмент под названием Closed Tab Cache стал доступен для тестирования пользователям последних бета-версий обозревателя Chrome Canary для Windows и Android.

Изображение: MSPoweruser

Google предупреждает, что функция Closed Tab Cache является экспериментальной и может приводить к появлению различных сбоев в работе браузера. Что касается самой функции, то она предназначена для ускоренного открытия закрытых недавно веб-страниц. В настоящее время при закрытии какой-либо вкладки Chrome осуществляется её выгрузка из кеша и для её повторного открытия через соответствующее контекстное меню или нажатие сочетания клавиш Ctrl+Shift+T может потребоваться больше времени.

При использовании функции Closed Tab Cache закрытые недавно страницы хранятся в специальном кеше, благодаря чему пользователь в случае необходимости может практически моментально получить к ним доступ. Согласно имеющимся данным, функция Closed Tab Cache доступна в последних бета-версиях Google Chrome для платформ Windows и Android.

Изображение: Techdows

Для активации данной опции необходимо перейти на страницу #chrome#://flags/#closed-tab-cache, активировать соответствующий параметр и перезагрузить приложение. Вероятно, после прохождения необходимого тестирования новая функция появится в стабильных версиях обозревателя Google , но, когда это может случиться, пока неизвестно.



