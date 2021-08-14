Sonos выиграла первый раунд в патентной тяжбе с Google

Акции Sonos выросли на фоне предварительного решения судьи Комиссии по международной торговле (ITC) США о том, что Google нарушила пять патентов, принадлежащих компании. В результате у Google могут возникнуть сложности с реализацией ряда продуктов, включая устройства умного дома, телефоны и ноутбуки.

Sonos выиграла первый раунд в патентной тяжбе с Google

Источник: bloomberg.com

Предварительное решение судьи Чарльза Буллока (Charles Bullock) было опубликовано на сайте ведомства, оно может быть пересмотрено по результатам заседания Комиссии в полном составе, которое назначено на 13 декабря. Если же комиссия согласится с выводами судьи, то она может запретить импорт ряда продуктов Google, в том числе систем Home и Chromecast, а также телефонов и ноутбуков серии Pixel. На фоне этих событий акции Sonos подорожали на 5 %. Представители Google выразили несогласие с выводами судьи, а компания уверена, что она одержит победу.

Согласно позиции Sonos, Google незаконно использует их решения с 2015 года, когда две компании совместно работали над проектом по интеграции сервиса Google Play Music в продукты производителя беспроводных аудиосистем. Инвесторы Sonos внимательно следят за развитием событий и рассматривают их как проверку способности компании защитить свою интеллектуальную собственность и положение на рынке от нападок конкурентов, а также обеспечить дополнительную выручку от лицензионных отчислений.

Google отрицает факт нарушения патентов и утверждает, что в них описаны старые идеи. В ходе заседания представители поискового гиганта заявили судье, что компания может без особых осложнений внести изменения в программную часть своей продукции, чтобы избежать пересечения с зафиксированными в патентах технологиями. Однако в предварительном решении судьи об этом ничего не сказано.

Продажи устройств составляют небольшую долю в бизнесе Google, компания не раскрывает объёмов выручки по данному сегменту. Вместе с тем, Google продолжает инвестировать в производство телефонов и умных колонок, что позволяет ей усилить позиции в конкурентной борьбе с Apple и Amazon.

Ранее Sonos обвинила Amazon и Google в реализации умных колонок ниже себестоимости, что наносит ущерб небольшим игрокам, в то время как гиганты получают дополнительную выгоду от сбора персональных данных пользователей через подобные устройства. В этой связи компания требует прекратить ввоз продукции Google, а также запретить реализацию на территории США уже ввезённых товаров. Если такое решение будет вынесено, отменить его сможет только президент страны, хотя подобное случается редко.

Два из пяти патентов описывают технологии синхронизации звука при воспроизведении для компенсации малых задержек, которые воспринимаются человеческим ухом как эхо. В остальных говорится о подключении нескольких динамиков для получения стереозвука, о регулировке громкости одной или нескольких колонок единым контроллером, а также о быстром подключении систем к домашним беспроводным сетям.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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