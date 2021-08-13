А Хуанг-то ненастоящий: часть конференции GTC 2021 в апреле провела цифровая копия гендиректора NVIDIA

NVIDIA в очередной раз продемонстрировала своё мастерство в области компьютерной анимации, внедрив виртуальную копию своего генерального директора в программную речь на конференции GTC. В среду компания сообщила в своём блоге, что её генеральный директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) не выступал с докладом на конференции GTC в апреле.

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По словам NVIDIA, для создания виртуального клона Хуанга использовался грузовик, полный зеркальных цифровых фотоаппаратов, а также механизмы искусственного интеллекта и, конечно же, работа профессионалов в сфере компьютерной анимации. Кухня гендиректора компании, которая с самого начала пандемии стала площадкой для его общения с инвесторами и клиентами, также была полностью создана на компьютере.

Чтобы создать виртуального Хуанга, специалисты NVIDIA провели полное сканирование лица и тела генерального директора, чтобы создать 3D-модель, а затем обучили ИИ имитировать его жесты и выражения, что позволило сделать его виртуального клона очень реалистичным. Цифровой Хуанг был перенесён в копию его кухни, которая была деконструирована, чтобы продемонстрировать возможности Omniverse — платформы, которая включает в себя различные инструменты для инженеров и создателей анимаций.

После того, как новость была опубликована в блоге, NVIDIA обновила её, пояснив, что на компьютере был создан лишь 14-секундный фрагмент выступления.



