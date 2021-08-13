Microsoft обновила некоторые стандартные приложения Windows 11
Microsoft продолжает улучшать стандартные приложения, чтобы сделать их более соответствующими современно облику операционной системы Windows 11. На этот раз разработчики представили обновлённые версии инструментов «Ножницы», «Калькулятор» и «Почта и календарь». Испытать их могут участники инсайдерской программы Microsoft на канале Dev (ранний доступ).
Изображение: Microsoft
Разработчики в Windows 11 решили отказаться от приложений «Ножницы» и «Фрагмент и набросок» в пользу нового инструмента «Ножницы», который объединяет в себе лучшие функции упомянутых продуктов. Сочетание клавиш Win + Shift + S станет основным способом создания скриншотов, а также позволит активировать меню обрезки, позволяющее сразу выделить только нужную область экрана. Разработчики также оставили функции редактирования изображений и добавили поддержку тёмного режима, чтобы новое приложение «Ножницы» лучше сочеталось с Windows 11.
Изображение: Microsoft
Приложение «Почта и календарь» получило обновлённый дизайн, в том числе закруглённые углы окон, благодаря чему оно выглядит как часть Windows 11. «Мы добавили закруглённые углы и другие настройки, чтобы приложение выглядело и ощущалось как часть Windows 11», — прокомментировал обновление представитель Microsoft. Отметим, что «Почта и календарь» может изменять тему оформления в зависимости от того, какая общесистемная тема используется на компьютере.
Некоторые незначительные улучшения, в том числе визуальные, получило приложение «Калькулятор». Появилась поддержка использования тем оформления, отличных от общесистемной. Microsoft также переписала «Калькулятор» на C#, чтобы больше разработчиков могло участвовать в развитии этого инструмента через соответствующий репозиторий на GitHub.
Изображение: Microsoft
Вместе с этим, участникам инсайдерской программы стали доступны индивидуальные и групповые аудио- и видеозвонки в Microsoft Teams. На этом обновление стандартных приложений в Windows 11 не заканчивается и в скором времени разработчики должны представить больше продуктов, дизайн которых соответствует новой операционной системе.