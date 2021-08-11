NVIDIA выпустила драйвер GeForce 471.68 WHQL с поддержкой новых игр, в том числе Naraka: Bladepoint

Сегодня NVIDIA выпустила обновление видеодрайвера GeForce 471.68 WHQL. В свежую версию компания привнесла поддержку новейших игр, таких как Psychonauts 2, Naraka: Bladepoint и Back 4 Blood Open Beta. Поддержка этих игр теперь предусмотрена на всех видеокартах, GeForce, начиная с серии GeForce GTX 5xx и заканчивая новейшими GeForce RTX 30xx.

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Поскольку Naraka: Bladepoint использует новейшие технологии NVIDIA DLSS и Reflex, эта версия драйвера активирует их для всех совместимых видеокарт. Помимо поддержки игр, новый драйвер добавляет поддержку G-SYNC для семи новых мониторов, среди которых AOC AG274FG8R4+, AOC AG274QG3R4B+, ASUS VG258QM, ASUS PG32UQ, Lenovo G24-20, MSI G251F и ViewSonic XG320Q.

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Помимо прочего, новые драйверы исправляют ряд проблем предыдущих версий ПО . Batman Arkham Knight при работе на видеокартах серии GeForce 10xx теперь не будет вылетать при использовании турбулентного дыма. Hitman 3 перестанет отображать случайные мерцание при отключённой функции V-SYNC. В свежем драйвере устранена ошибка из-за которой частота кадров падает во время игры или при запуске теста. Также была устранена проблема, из-за которой графические процессоры NVIDIA не использовали PhysX при запуске теста PLA, и ряд других недоработок предыдущей версии ПО .

Тем не менее, по прежнему не решена проблема, при которой воспроизведение видео останавливалось при прокрутке страницы YouTube вниз. Tom Clancy’s The Division 2 по-прежнему может отображать графические артефакты, а Sonic & All-Stars Racing Transformed — вылетать на трассах, где игроки едут по воде. Задержка DCP выше, если используется 8-битный, а не 10-битный цвет. Кроме того, невозможно определить поддерживаемые режимы отображения для монитора Samsung Odyssey G9.



