NVIDIA выпустила драйвер GeForce 471.68 WHQL с поддержкой новых игр, в том числе Naraka: Bladepoint
Сегодня NVIDIA выпустила обновление видеодрайвера GeForce 471.68 WHQL. В свежую версию компания привнесла поддержку новейших игр, таких как Psychonauts 2, Naraka: Bladepoint и Back 4 Blood Open Beta. Поддержка этих игр теперь предусмотрена на всех видеокартах, GeForce, начиная с серии GeForce GTX 5xx и заканчивая новейшими GeForce RTX 30xx.
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Поскольку Naraka: Bladepoint использует новейшие технологии NVIDIA DLSS и Reflex, эта версия драйвера активирует их для всех совместимых видеокарт. Помимо поддержки игр, новый драйвер добавляет поддержку G-SYNC для семи новых мониторов, среди которых AOC AG274FG8R4+, AOC AG274QG3R4B+, ASUS VG258QM, ASUS PG32UQ, Lenovo G24-20, MSI G251F и ViewSonic XG320Q.
techpowerup.com
Помимо прочего, новые драйверы исправляют ряд проблем предыдущих версий ПО. Batman Arkham Knight при работе на видеокартах серии GeForce 10xx теперь не будет вылетать при использовании турбулентного дыма. Hitman 3 перестанет отображать случайные мерцание при отключённой функции V-SYNC. В свежем драйвере устранена ошибка из-за которой частота кадров падает во время игры или при запуске теста. Также была устранена проблема, из-за которой графические процессоры NVIDIA не использовали PhysX при запуске теста PLA, и ряд других недоработок предыдущей версии ПО.
Тем не менее, по прежнему не решена проблема, при которой воспроизведение видео останавливалось при прокрутке страницы YouTube вниз. Tom Clancy’s The Division 2 по-прежнему может отображать графические артефакты, а Sonic & All-Stars Racing Transformed — вылетать на трассах, где игроки едут по воде. Задержка DCP выше, если используется 8-битный, а не 10-битный цвет. Кроме того, невозможно определить поддерживаемые режимы отображения для монитора Samsung Odyssey G9.