Chrome 93 может считывать одноразовые SMS-пароли со смартфона и переносить их в десктопную версию браузера

Стало известно, что в новой версии популярного браузера Chrome появилась функция автоматического сканирования одноразовых паролей на смартфоне с последующим их переносом в десктопную версию обозревателя. Благодаря этому пользователям больше не нужно будет вручную вводить одноразовые пароли из SMS для подтверждения личности на разных веб-сайтах.

Изображение: WinFuture

Многие веб-сайты предлагают пользователям использовать номер телефона для подтверждения личности. Когда в этом есть необходимость, на смартфон отправляется одноразовый SMS-пароль, который нужно ввести в соответствующее поле в браузере. Этот процесс упростит новая функция, которая будет автоматически переносить приходящие по SMS пароли в десктопную версию Chrome .

Согласно имеющимся данным, новая функция работает корректно только на сайтах, которые поддерживают WebOTP API. В настоящее время этот инструмент реализован только в бета-версии Chrome 93. Кроме того, на смартфоне и ПК пользователю необходимо авторизоваться в браузере с одной и той же учётной записью Google .

Изображение: WinFuture

В настоящее время функция синхронизации поддерживается браузерным движком Chromium. Это означает, что автоматический импорт одноразовых паролей будет работать только при использовании Android-смартфона. Когда новая функция может появиться в браузер Chrome для iOS , пока неизвестно.



