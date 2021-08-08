Microsoft исправила баг с некорректным отображением закруглённых углов окон в Windows 11

На этой неделе Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 под номером 22000.120 для участников инсайдерской программы на каналах Dev и Beta. Помимо прочего, в этой сборке исправлен баг, из-за которого некорректно отображались закруглённые углы окон при использовании тёмной темы оформления.

Microsoft исправила баг с некорректным отображением закруглённых углов окон в Windows 11

Изображение: Windows Latest

Многие элементы пользовательского интерфейса Windows 11 выполнены на основе WinUI 2.6 и WinUI 3, что делает их внешний облик более современным и соответствующим новой операционной системе. Вместе с новыми элементами интерфейса в ОС вернулись закруглённые углы окон, которые можно было видеть в предыдущих версиях программной платформы и которые исчезли с выходом Windows 8.

Закруглённые углы появились даже в устаревших приложениях и на страницах, таких как «Панель управления» или «Инструмент управления дисками». Однако закруглённые углы в Windows 11 имеют лишние белые пиксели или артефакты, которые особенно хорошо видны при использовании тёмной темы оформления. Из-за этого создаётся впечатление, что углы неровные.

Microsoft исправила баг с некорректным отображением закруглённых углов окон в Windows 11

Изображение: Windows Latest

В упомянутой сборке Microsoft решила эту проблему и закруглённые углы теперь отображаются корректно, независимо от выбранной темы оформления. В сообщении на странице Feedback Hub разработчики подтвердили решение проблемы, связанной с периодическим появлением белых артефактов в углах окон в Windows 11. Отметим, что новая версия программной платформы всё ещё находится на этапе тестирования, а широким массам она станет доступна осенью этого года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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