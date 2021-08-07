Apple добилась отмены патента в деле на $308,5 млн

Компания Apple добилась отмены действия патента в тяжбе на $308,5 млн. Федеральный судья вынес решение, согласно которому производитель iPhone был признан жертвой компании, выкачивающей деньги у представителей индустрии высоких технологий за устаревшие идеи.

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Патент, принадлежащий компании Personalized Media Communications LLC и описывающий технологию управления цифровыми правами (DRM), был признан не имеющим исковой силы. Его владелец намеренно отложил регистрацию в Ведомстве по патентам и товарным знакам США , чтобы впоследствии заработать больше денег на судебных исках. Решение вынес окружной судья Родни Гилстрап (Rodney Gilstrap) в Техасе.

Патентная заявка относится к документам, поданным на регистрацию ещё в восьмидесятые годы прошлого века, когда срок действия патента составлял 17 лет вне зависимости от того, сколько времени заняла процедура его регистрации. Компания Personalized Media подала сотни заявок в конце восьмидесятых и в девяностые, но ни один не был зарегистрирован до 2010 года, а с тех пор был выдан 101 патент.

Судья Гилстрап сослался на решение главного патентного суда, которое облегчило правосудию борьбу с так называемыми «подводными патентами». В подобных случаях автор заявки откладывает регистрацию до тех пор, пока индустрия повсеместно не начнёт использовать какое-либо решение, а выплаты за нарушение права интеллектуальной собственности не вырастут. Однако в 1995 году срок действия патента был ограничен 20 годами с момента подачи заявки, что сделало «подводную» стратегию бессмысленной.

Судья процитировал внутреннюю документацию Personalized Media Communications, которая стала доказательством недобросовестной деятельности компании — патенты действительно не регистрировались, пока соответствующие технологии не начинали использоваться повсеместно. Согласно документу от 1991 года, Apple признавалась одним из наиболее «естественных кандидатов» на судебный иск; в этом же списке упоминались Intel , IBM и Microsoft . В итоге под прицел попала технология Apple FairPlay, которая использовалась для DRM-защиты контента в iTunes , App Store и Apple Music, а представлена она была в 2003 году.



