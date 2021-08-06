Функция Focus Sessions в Windows 11 поможет сосредоточиться на работе

Разработчики из Microsoft готовят новую полезную функцию для Windows 11, которая поможет концентрироваться на выполнении разных задач. Речь идёт об инструменте Focus Sessions, который объединяет To Do и Spotify в один ориентированный на эффективность пакет, доступный через приложение «Будильники и часы». Небольшой демонстрационный ролик, посвящённый новой функции, опубликовал в сети Twitter директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay).

Функция Focus Sessions в Windows 11 поможет сосредоточиться на работе

Изображение: Microsoft

Видеозапись показывает, что с помощью функции Focus Sessions пользователь может выбрать задачу из To Do, установить необходимое для её выполнения количество времени, запустить плейлист Spotify и активировать таймер обратного отсчёта. Такой подход поможет сконцентрироваться на выполнении задачи, контролируя оставшееся время, предстоящие перерывы и др. Идея заключается в том, чтобы пользователь мог легко организовать временной период, в течение которого он сосредоточится на выполнении каких-либо задач.

Another first look from the team...#FocusSessions on #Windows11 coming soon. This has been a game-changer for me, especially with @Spotify integration #Productivity #Creativity #WindowsInsiders pic.#twitter#.com/HfJh4niDiS

— Panos Panay (@panos_panay) August 5, 2021

Опубликованный ролик наглядно демонстрирует простоту использования функции Focus Sessions. Кроме того, в нём можно заметить немало обновлённых значков, которые придут на смену устаревшим иконкам с выходом Windows 11. Они станут очередным изменением пользовательского интерфейса программной платформы Microsoft, новая версия которой выглядит более современно и актуально по сравнению с Windows 10. В настоящее время Windows 11 доступна только участникам инсайдерской программы Microsoft на каналах Dev и Beta. Выход стабильной версии ОС должен состояться осенью этого года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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