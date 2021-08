Функция Focus Sessions в Windows 11 поможет сосредоточиться на работе

Разработчики из Microsoft готовят новую полезную функцию для Windows 11, которая поможет концентрироваться на выполнении разных задач. Речь идёт об инструменте Focus Sessions, который объединяет To Do и Spotify в один ориентированный на эффективность пакет, доступный через приложение «Будильники и часы». Небольшой демонстрационный ролик, посвящённый новой функции, опубликовал в сети Twitter директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay).

Изображение: Microsoft

Видеозапись показывает, что с помощью функции Focus Sessions пользователь может выбрать задачу из To Do, установить необходимое для её выполнения количество времени, запустить плейлист Spotify и активировать таймер обратного отсчёта. Такой подход поможет сконцентрироваться на выполнении задачи, контролируя оставшееся время, предстоящие перерывы и др. Идея заключается в том, чтобы пользователь мог легко организовать временной период, в течение которого он сосредоточится на выполнении каких-либо задач.

Another first look from the team...#FocusSessions on #Windows11 coming soon. This has been a game-changer for me, especially with @Spotify integration #Productivity #Creativity #WindowsInsiders pic.#twitter#.com/HfJh4niDiS

— Panos Panay (@panos_panay) August 5, 2021