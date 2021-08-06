Сооснователь Ethereum: Альткоин готов сократить энергопотребление на 99%

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил, что альткоин готов к дальнейшему обновлению до протокола 2.0, в результате которого он сократит энергопотребление на 99%. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Сооснователь Ethereum: Альткоин готов сократить энергопотребление на 99%
Фото: esquire

Обновление Ethereum

По словам Бутерина, самая важная часть обновления — это предложение по улучшению EIP-1559, полностью изменившее механизм начисления транзакций.

До выхода London оплата комиссий проходила в формате аукциона, то есть майнеры прежде всего выполняли транзакции с наибольшей комиссией, пишет РБК.

Предыстория

5 августа в сети Ethereum состоялся хардфорк. После хардфорка каждый блок имеет фиксированную комиссию, которая зависит от нагрузки на сеть и спроса. Теперь пользователям не нужно самостоятельно рассчитывать и выставлять комиссии. Также London ввел возможность давать майнерам «чаевые» за ускоренное проведение транзакций.

Протокол Ethereum 2.0 позволит масштабировать оригинальный блокчейн и сделать его более удобным для пользователей. Основная особенность обновления заключается в переходе сети на консенсус Proof-of-Stake (PoS) — он заменит консенсус Proof-of-Work (PoW), на котором сейчас работает блокчейн. Точная дата перехода Ethereum на протокол 2.0 пока неизвестна.

Главное отличие PoS от PoW — в том, что для поддержания работы PoS-сети не нужны майнеры, которые генерируют вычислительную мощность. Работоспособность блокчейна обеспечивают держатели цифровых монет и получают за это вознаграждение.

Что с курсом Ethereum

После выхода хардфорка London в течение часа Ethereum подорожал на 7%. Стоимость альткоина в моменте достигала отметки $2,8 тыс.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на 12.13 стоимость цифровой монеты составляет $2,776.

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