Microsoft приостановила возможность пробного использования Windows 365 из-за нехватки вычислительных мощностей

Стало известно, что Microsoft временно перестала предлагать потенциальным пользователям сервиса Windows 365 возможность бесплатно взаимодействовать с виртуальными рабочими столами в ознакомительных целях. Это связано с тем, что желающих испытать облачный сервис оказалось слишком много, и Microsoft столкнулась с нехваткой вычислительных мощностей.

Изображение: Microsoft

Облачный сервис Windows 365, который позволяет получить доступ к виртуальным рабочим столам с Windows 10 или Windows 11 практически с любого устройства, анонсировали в июле. В этом месяце сервис был официально запущен, и стали известны тарифные планы для использования виртуальных ПК. Однако всего через день после старта Microsoft столкнулась с нехваткой вычислительных мощностей, поскольку желающих подключиться к виртуальным рабочим столам оказалось слишком много.

Для снижения нагрузки было принято решение временно приостановить предложение, в рамках которого клиенты могли бесплатно использовать сервис в течение пробного периода. Это подтвердил Скотт Манчестер (Scott Manchester), руководитель подразделения по управлению программами Windows 365, который отметил, что возможность пробного использования сервиса снова станет доступной после наращивания вычислительных мощностей.

We have seen unbelievable response to #Windows365 and need to pause our free trial program while we provision additional capacity. Sign up below to get notified when trials resume. https://t.co/Q05C7cBWMh

— Scott Manchester (@RDS4U) August 3, 2021