Microsoft объявила тарифы на виртуальные ПК в сервисе Windows 365

Microsoft объявила о запуске облачного сервиса Windows 365, который позволяет получить доступ к виртуальным рабочим столам с Windows 10 или Windows 11 практически с любого устройства, имеющего доступ в интернет. Воспользоваться новым сервисом смогут коммерческие клиенты софтверного гиганта, выбирая один из доступных вариантов подписки.

Microsoft объявила тарифы на виртуальные ПК в сервисе Windows 365

Изображение: Microsoft

Официальный анонс Windows 365 состоялся в прошлом месяце и уже тогда Microsoft раскрыла стоимость одного из тарифных планов, в рамках которого за $31 в месяц пользователь может получить доступ к виртуальной машине с двумя виртуальными процессорами, 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт. Теперь же Microsoft огласила полный список цен на разные тарифы, доступные для компаний, которые имеют до 300 рабочих мест, а также для крупных корпоративных клиентов.

Минимальная стоимость подписки на использование сервиса Windows 365 составляет 1350 рублей в месяц. За эти деньги пользователю предлагается удалённое рабочее место с одним виртуальным процессором, 2 Гбайт оперативной памяти и накопителем ёмкостью 64 Гбайт. В максимальной конфигурации предполагается использование виртуальной машины с восемью виртуальными процессорами, 32 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 512 Гбайт.

Microsoft объявила тарифы на виртуальные ПК в сервисе Windows 365

Изображение: Micorosoft

Безусловно, использование Windows 365 является более выгодным вариантом по сравнению с покупкой компьютеров с эквивалентными характеристиками, особенно, если учесть стоимость их обслуживания в процессе эксплуатации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft выпустила Android-версию Edge 92 с единой кодовой базойMicrosoft выпустила Android-версию Edge 92 с единой кодовой базой
Вредонос XCSSET продолжает атаковать макбуки и крадёт данные из разных приложенийВредонос XCSSET продолжает атаковать макбуки и крадёт данные из разных приложений
Windows 10 получила необязательное обновление, в котором исправлено падение FPS в некоторых играх и другие проблемыWindows 10 получила необязательное обновление, в котором исправлено падение FPS в некоторых играх и другие проблемы
Microsoft обновила дизайн приложений Paint и «Фотографии» для большего соответствия Windows 11Microsoft обновила дизайн приложений Paint и «Фотографии» для большего соответствия Windows 11
Microsoft объявила тарифы на виртуальные ПК в сервисе Windows 365Microsoft объявила тарифы на виртуальные ПК в сервисе Windows 365
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft обновила дизайн приложений Paint и «Фотографии» для большего соответствия Windows 11Microsoft обновила дизайн приложений Paint и «Фотографии» для большего соответствия Windows 11
Microsoft выпустила Android-версию Edge 92 с единой кодовой базойMicrosoft выпустила Android-версию Edge 92 с единой кодовой базой
Windows 10 получила необязательное обновление, в котором исправлено падение FPS в некоторых играх и другие проблемыWindows 10 получила необязательное обновление, в котором исправлено падение FPS в некоторых играх и другие проблемы
Июльское накопительное обновление для Windows нарушает работоспособность функций печати и сканированияИюльское накопительное обновление для Windows нарушает работоспособность функций печати и сканирования
Microsoft предупредила о вирусе-майнере LemonDuck, поражающем системы Windows и LinuxMicrosoft предупредила о вирусе-майнере LemonDuck, поражающем системы Windows и Linux
Microsoft исправила проблему снижения частоты кадров в игровом режиме Windows 10Microsoft исправила проблему снижения частоты кадров в игровом режиме Windows 10
Исследователи обманули систему аутентификации Windows Hello с помощью инфракрасного снимкаИсследователи обманули систему аутентификации Windows Hello с помощью инфракрасного снимка
Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 с улучшениями и массой исправленийMicrosoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 с улучшениями и массой исправлений
В новой сборке Windows 11 в меню «Пуск» появился поискВ новой сборке Windows 11 в меню «Пуск» появился поиск
Microsoft выпустит как минимум семь версий Windows 11 — в том числе для устройств спешенной реальностиMicrosoft выпустит как минимум семь версий Windows 11 — в том числе для устройств спешенной реальности
Последние новости
Подгружаем последние новости