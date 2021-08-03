Microsoft объявила тарифы на виртуальные ПК в сервисе Windows 365

Microsoft объявила о запуске облачного сервиса Windows 365, который позволяет получить доступ к виртуальным рабочим столам с Windows 10 или Windows 11 практически с любого устройства, имеющего доступ в интернет. Воспользоваться новым сервисом смогут коммерческие клиенты софтверного гиганта, выбирая один из доступных вариантов подписки.

Изображение: Microsoft

Официальный анонс Windows 365 состоялся в прошлом месяце и уже тогда Microsoft раскрыла стоимость одного из тарифных планов, в рамках которого за $31 в месяц пользователь может получить доступ к виртуальной машине с двумя виртуальными процессорами, 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт. Теперь же Microsoft огласила полный список цен на разные тарифы, доступные для компаний, которые имеют до 300 рабочих мест, а также для крупных корпоративных клиентов.

Минимальная стоимость подписки на использование сервиса Windows 365 составляет 1350 рублей в месяц. За эти деньги пользователю предлагается удалённое рабочее место с одним виртуальным процессором, 2 Гбайт оперативной памяти и накопителем ёмкостью 64 Гбайт. В максимальной конфигурации предполагается использование виртуальной машины с восемью виртуальными процессорами, 32 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 512 Гбайт.

Изображение: Micorosoft

Безусловно, использование Windows 365 является более выгодным вариантом по сравнению с покупкой компьютеров с эквивалентными характеристиками, особенно, если учесть стоимость их обслуживания в процессе эксплуатации.



