Microsoft обновила дизайн приложений Paint и «Фотографии» для большего соответствия Windows 11

Microsoft продолжает работать над созданием обновлённого дизайна стандартных приложений своей программной платформы, чтобы они лучше сочетались с обликом интерфейса Windows 11. Ранее разработчики уже обновили некоторые стандартные приложения, а теперь очередь дошла до приложений Paint и «Фотографии».

Microsoft обновила дизайн приложений Paint и «Фотографии» для большего соответствия Windows 11

Изображение: Windows Latest

В новом дизайне Paint разработчики решили упростить панель инструментов, сделав её более удобной. Устаревший ленточный дизайн был заменён новым, выполненным в стиле Fluent Design. Благодаря этому Paint лучше сочетается с обновлённым проводником, панелью задач и другими элементами пользовательского интерфейса Windows 11. В верхней части рабочего пространства размещены основные элементы управления, такие как «Файл», «Редактировать» и др. Здесь же можно выбирать разные кисти и другие инструменты рисования.

Приложение Paint, как и многие другие стандартные средства Windows, получило дизайн с закруглёнными углами. Похоже, что обновление затрагивает только дизайн Paint, и вместе с ним приложение не получит каких-либо новых функций. Однако до запуска стабильной версии Windows 11 ещё есть несколько месяцев, поэтому нельзя исключать варианта, при котором Paint всё же получит какие-то новые функции.

Microsoft обновила дизайн приложений Paint и «Фотографии» для большего соответствия Windows 11

Изображение: Windows Latest

Что касается приложения «Фотографии», то оно также получило обновлённый дизайн интерфейса и стало более производительным. Инструменты редактирования размещены в верхней части рабочего пространства подобно тому, как это реализовано во многих мобильных редакторах изображений для Android и iOS. Более подробная информация об изменениях в приложении «Фотографии» появится по мере его распространения среди пользователей устройств с тестовыми версиями Windows 11.

Microsoft обновила дизайн приложений Paint и «Фотографии» для большего соответствия Windows 11

Изображение: Windows Latest

Отметим, что Microsoft продолжает работать над созданием обновлённого интерфейса для других стандартных приложений Windows. В будущем ожидается появление обновлённых версий Outlook, Teams и многих других приложений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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