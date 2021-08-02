Microsoft выпустила Android-версию Edge 92 с единой кодовой базой

Microsoft выпустила Edge 92 — новую версию своего браузера для устройств, работающих под управлением Android. Основная особенность приложения заключается в том, что оно построено на основе единой кодовой базы с десктопной версией Edge.

Microsoft выпустила Android-версию Edge 92 с единой кодовой базой

Изображение: XDA-Developers

Обновление можно считать крупным, поскольку до этого Android-версия Edge основывалась на Chromium 77, а значит, проигрывала другим обозревателям как в плане доступных функций, так и в плане производительности. Теперь же это изменится, поскольку основой Edge 92, как можно догадаться из названия, является Chromium 92. После получения унифицированной кодовой базы Edge будет быстрее получать новые функции, и этот выпуск также не обошёлся без полезных нововведений.

Теперь пользователи могут синхронизировать пароли, историю, вкладки, закладки, избранное и многое другое на разных устройствах через единую учётную запись Microsoft. В браузере появился встроенный блокировщик рекламы и трекеров отслеживания, построенный на базе Adblock Plus. Он может быть настроен в соответствии с пользовательскими предпочтениями через меню «Конфиденциальность и безопасность». Ещё в Edge 92 появился встроенный инструмент создания скриншотов, получить доступ к которому можно через меню «Поделиться». Пользователи также смогут пересылать веб-страницы на другие устройства, синхронизированные с помощью одной учётной записи Microsoft.

Согласно имеющимся данным, Android-версия Edge 92 развёртывается поэтапно и в скором времени станет доступна всем пользователям совместимых устройств в магазине цифрового контента Play Маркет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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