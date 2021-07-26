Intel свернула поддержку 10-нм процессоров Cannon Lake на уровне драйверов Linux

Первоначально Intel рассчитывала вывести 10-нм процессоры Cannon Lake на рынок ещё в 2016 году, но официально они были представлены лишь весной 2018 года. Мобильные процессоры с двумя вычислительными ядрами соседствовали с отключенной интегрированной графикой, ассортимент моделей ограничился парой наименований. Теперь Intel отказывается от поддержки семейства Cannon Lake на уровне драйверов Linux.

Intel свернула поддержку 10-нм процессоров Cannon Lake на уровне драйверов Linux

Источник изображения: TechInsights

Поставки процессоров Cannon Lake должны были прекратиться ещё в конце февраля 2020 года. В условиях, когда Intel объявила о прекращении поставок более современных 10-нм процессоров, а именно — Ice Lake, Comet Lake и Lakefield, рассчитывать на рыночное долгожительство Cannon Lake было бы наивно. Важно помнить, что Intel даже не считала процессоры этого семейства первым поколением 10-нм продуктов, начав нумерацию с их последователей в лице Ice Lake.

Intel свернула поддержку 10-нм процессоров Cannon Lake на уровне драйверов Linux

Источник изображения: FreeDesktop

Специалисты Intel, ответственные за разработку драйверов для Linux, недавно оставили в соответствующем репозитории отметку об исключении кода, отвечающего за поддержку Cannon Lake, из этих драйверов. Авторы этих манипуляций назвали соответствующий участок кода «мёртвым», что вполне закономерно с учётом непростого жизненного пути данного семейства процессоров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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