Поддержка Face ID появится в компьютерах Apple Mac в течение «пары лет»

Компания Apple намерена добавить поддержку функции разблокировки устройства по лицу пользователя Face ID в свои компьютеры Mac в ближайшие «пару лет». Об этом заявил известный журналист и инсайдер Марк Гурман (Mark Gurman).

Поддержка Face ID появится в компьютерах Apple Mac в течение «пары лет»

Изображение: MacRumors

По мнению журналиста, конечная цель Apple заключается в том, чтобы оснастить сканером лица практически все свои продукты, включая доступные версии смартфонов и планшетов iPhone SE и iPad Air, в которых реализована поддержка функции разблокировки по отпечаткам пальцев Touch ID. Он также отмечает, что Apple не спешит с заменой Touch ID из-за того, что технология является «более дешёвой альтернативой» Face ID, но при этом она обеспечивает высокий уровень безопасности пользовательских данных, хранящихся на устройстве.

«Я ожидаю, что со временем ситуация изменится. Этого не произойдёт в этом году, но готов поспорить, что Face ID на Mac появится через пару лет. Я ожидаю, что все iPhone и iPad также перейдут на Face ID в эти сроки. В конце концов, подэкранная камера поможет выделить более дорогие устройства Apple, избавив их от выреза в верхней части экрана. Датчик распознавания лиц даёт Apple две основные функции: безопасность и дополненную реальность. Функция Touch ID, удобнее она или нет, обеспечивает наличие только первой функции», — Сказал Марк Гурман.

Предполагается, что в конечном счёте Apple реализует функцию Face ID через датчик, размещаемый под экраном устройства. По мнению авторитетного аналитика Мин-Чи Кuо (Ming-Chi Kuo), такой iPhone может дебютировать в 2023 году. Что касается настольных компьютеров Mac, то Apple всё ещё не завершила разработку замены 27-дюймовому iMac, которая, как ожидается, получит экран большего размера, а также будет оснащаться передовым процессором собственной разработки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Kaseya получила ПО для расшифровки данных, затронутых вирусом-вымогателем REvilKaseya получила ПО для расшифровки данных, затронутых вирусом-вымогателем REvil
Появился опасный вирус MosaicLoader, который охотится на любителей пиратских игрПоявился опасный вирус MosaicLoader, который охотится на любителей пиратских игр
Zoom покупает разработчика облачного ПО для колл-центров за $14,7 млрдZoom покупает разработчика облачного ПО для колл-центров за $14,7 млрд
Microsoft исправила проблему снижения частоты кадров в игровом режиме Windows 10Microsoft исправила проблему снижения частоты кадров в игровом режиме Windows 10
Microsoft предупредила о вирусе-майнере LemonDuck, поражающем системы Windows и LinuxMicrosoft предупредила о вирусе-майнере LemonDuck, поражающем системы Windows и Linux
Блок рекламы


Похожие новости
Apple представила iPadOS 15 со значительными улучшениями по части интерфейса и многозадачностиApple представила iPadOS 15 со значительными улучшениями по части интерфейса и многозадачности
В macOS Big Sur 11.4 исправлен баг, приводивший к ускоренному износу SSD в Apple Mac M1В macOS Big Sur 11.4 исправлен баг, приводивший к ускоренному износу SSD в Apple Mac M1
Apple, Mozilla, Google и Microsoft займутся стандартизацией браузерных расширенийApple, Mozilla, Google и Microsoft займутся стандартизацией браузерных расширений
Обновлённый джейлбрейк Checkra1n получил поддержку iOS 14.5 и компьютеров Mac с чипом Apple M1Обновлённый джейлбрейк Checkra1n получил поддержку iOS 14.5 и компьютеров Mac с чипом Apple M1
В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка ARM-процессора Apple M1В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка ARM-процессора Apple M1
В новой бете macOS Big Sur нашлись упоминания грядущих iMac на ARM-процессорах AppleВ новой бете macOS Big Sur нашлись упоминания грядущих iMac на ARM-процессорах Apple
Присяжные обязали Apple выплатить патентному троллю более $300 млн из-за нарушения DRM-патентаПрисяжные обязали Apple выплатить патентному троллю более $300 млн из-за нарушения DRM-патента
На Mac с процессором Apple M1 запустили Windows 10 для ARM. И в ней даже работают x86-приложенияНа Mac с процессором Apple M1 запустили Windows 10 для ARM. И в ней даже работают x86-приложения
В Firefox появится защита от автоматической загрузки вредоносных файловВ Firefox появится защита от автоматической загрузки вредоносных файлов
В MacBook и iMac появится долгожданная функция из WindowsВ MacBook и iMac появится долгожданная функция из Windows
Последние новости
Подгружаем последние новости