Поддержка Face ID появится в компьютерах Apple Mac в течение «пары лет»

Компания Apple намерена добавить поддержку функции разблокировки устройства по лицу пользователя Face ID в свои компьютеры Mac в ближайшие «пару лет». Об этом заявил известный журналист и инсайдер Марк Гурман (Mark Gurman).

Изображение: MacRumors

По мнению журналиста, конечная цель Apple заключается в том, чтобы оснастить сканером лица практически все свои продукты, включая доступные версии смартфонов и планшетов iPhone SE и iPad Air, в которых реализована поддержка функции разблокировки по отпечаткам пальцев Touch ID. Он также отмечает, что Apple не спешит с заменой Touch ID из-за того, что технология является «более дешёвой альтернативой» Face ID, но при этом она обеспечивает высокий уровень безопасности пользовательских данных, хранящихся на устройстве.

«Я ожидаю, что со временем ситуация изменится. Этого не произойдёт в этом году, но готов поспорить, что Face ID на Mac появится через пару лет. Я ожидаю, что все iPhone и iPad также перейдут на Face ID в эти сроки. В конце концов, подэкранная камера поможет выделить более дорогие устройства Apple, избавив их от выреза в верхней части экрана. Датчик распознавания лиц даёт Apple две основные функции: безопасность и дополненную реальность. Функция Touch ID, удобнее она или нет, обеспечивает наличие только первой функции», — Сказал Марк Гурман.

Предполагается, что в конечном счёте Apple реализует функцию Face ID через датчик, размещаемый под экраном устройства. По мнению авторитетного аналитика Мин-Чи Кuо (Ming-Chi Kuo), такой iPhone может дебютировать в 2023 году. Что касается настольных компьютеров Mac, то Apple всё ещё не завершила разработку замены 27-дюймовому iMac, которая, как ожидается, получит экран большего размера, а также будет оснащаться передовым процессором собственной разработки.



