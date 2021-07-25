Июльское накопительное обновление для Windows нарушает работоспособность функций печати и сканирования

Компания Microsoft подтвердила, что накопительное обновление KB5004237, которое было выпущено ранее в этом месяце в рамках программы Patch Tuesday, в некоторых случаях может нарушать работоспособность функций печати и сканирования в системах, где для аутентификации пользователей используются смарт-карты. Разработчики уже готовят соответствующее временное исправление, которое в ближайшее время должно стать доступно широкому кругу пользователей.

Изображение: Neowin

В этом году Microsoft уже не раз приходилось решать проблемы, связанные с функцией печати в Windows. В марте было выпущено накопительное обновление, которое в некоторых случаях приводило к появлению синих экранов смерти (BSOD) при попытке отправить документ на печать, а совсем недавно в диспетчере очереди печати Windows были выявлены опасные уязвимости, эксплуатация которых позволяет осуществить удалённое выполнение кода в системе с правами администратора.

Согласно имеющимся данным, новая проблема возникла из-за изменений, которые были внесены для устранения уязвимости CVE-2021-33764. В результате оказалось, что после установки упомянутого обновления могут возникать проблемы с печатью и сканированием при аутентификации пользователя в системе с помощью смарт-карты. Если же пользователь использует для входа в систему логин и пароль, то никаких проблем быть не должно. Проблема затрагивает все актуальные версии операционной системы, в том числе Windows 10 (21H1), Windows 10 (20H2), Windows 10 (2004) и др. Она также актуальна для более старых платформ, таких как Windows 8.1, Windows 7 (SP1) и серверных Windows Server (20H2), Windows Server (2004) и др.

В настоящее время Microsoft изучает проблему и планирует выпустить временное исправление. Пользователям, которые столкнулись с упомянутыми ошибками, также рекомендуется обновить драйверы и прошивки используемых устройств до наиболее актуальных версий.



